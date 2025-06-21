شكرا لقرائتكم خبر عن تعرض النجمة زيزي مصطفى لأزمة صحية ونقلها للمستشفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرضت النجمة زيزي مصطفى، والدة النجمة منة شلبي، لأزمة صحية نقلت على أثرها إلى إحدى مستشفيات المهندسين لتلقي الرعاية الطبية.

وتعد زيزي مصطفى من الفنانات اللاتي يُفضلن الابتعاد عن الإعلام، وحرصت على عدم الكشف عن تفاصيل حياتها الشخصية، التي مرت بعدد من المحطات العاطفية المعقدة، فقد تزوجت ثلاث مرات، وكان انشغالها الدائم بالتمثيل سببًا رئيسيًا في فشل تلك الزيجات.



وبدأت حياتها الزوجية الأولى في سن مبكرة من مهندس بحري، وأنجبت منه ولدًا وبنتًا، لكن الخلافات المتكررة أدت إلى الانفصال. أما الزيجة الثانية فكانت من الفنان محمد خيري، بعد قصة حب طويلة، لكنها لم تدم طويلًا بسبب التزاماتها الفنية. وجاءت الزيجة الثالثة والأخيرة من الفنان يسري مصطفى عام 1982، إلا أن هذا الزواج أيضًا لم يستمر.