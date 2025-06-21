كاظم السّاهر يطرح سؤالًا محيّرًا… والجمهور يعلّق بكثافة فما السّبب؟

فاجأ الفنّان العراقيّ كاظم السّاهر جمهوره بمظهر جديد وإطلالة أنيقة، نشره عبر حسابه الرّسميّ على إنستغرام، وعلّق عليه بسؤال لافت: “إيش رأيكم باللوك الجديد؟”.

وظهر السّاهر في الصّورة بإطلالة كلاسيكيّة راقية، اعتمد فيها بدلة بلون أزرق داكن ونظّارات شمسيّة، ما أضفى عليه المزيد من الجاذبيّة والهيبة. وسرعان ما انهالت التّعليقات من محبّيه، مشيدين بأناقته الدّائمة ووسامته المتجدّدة، إذ كتب بعضهم: “كلّ لوكّاتك فخامة”، و”ما في أجمل من هيك حضور”، وآخرون قالوا: “الأناقة اختصارها كاظم”.

الصّورة أحرزت عشرات الآلاف من الإعجابات والتّفاعلات في وقت قياسيّ، ما يؤكّد على الشّعبيّة الكبيرة الّتي لا يزال يتمتّع بها “السّاهر”، سواء في الغناء أو الحضور الشّخصيّ.

على الصّعيد الفنّيّ، يستعدّ كاظم السّاهر لإحياء حفلتَين مميّزتَين ضمن مهرجانات إهدنيّات الدّوليّة في االثّاني والثّالث من أغسطس ٢٠٢٥، إذ يقدّم باقة من أجمل أغانيه وسط أجواء لبنانيّة صيفيّة ساحرة.