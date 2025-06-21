بالفيديو- دانييلّا رحمة تنتزع لقب “النّمبر وان” من قلب ناصيف زيتون

نشر الفنّان ناصيف زيتون فيديو عفويًّا لزوجته الممثّلة دانييلّا رحمة، من مدينة نابولي الإيطاليّة، على أنغام أغنيته الجديدة “حلوة” وعلّق عليه برموز القلوب وهاشتاغ ” النّمبر وان”، ما لاقى تفاعلًا واسعًا من جمهوره.

ناصيف أطلق أغنية “حلوة”، منذ أقل من أسبوع وهي تواصل تحقيق نجاح لافت، متربّعةً على المركز الثّاني في قائمة التّراند على “يوتيوب”، بأكثر من مليونين ونصف المليون مشاهدة حتى اللحظة.

“حلوة” هي إحدى أغنيات ألبوم ناصيف المنتظر، وهي من كلماتت وألحان صلاح بلّول، توزيع عمر صبّاغ وإخراج سمير سرياني وإنتاج شركة T Start الّتي أسّسها ناصيف لدعم المواهب الشّابّة.

وقد نالت الأغنية إشادات واسعة، لا سيّما لناحية الأداء التّمثيليّ والطّرح البصريّ الّذي وُصف بـ”الفيلم القصير”.

يُذكر أنّ ناصيف اعتمد اللون الأخضر النّيوني كلونٍ أساسيّ في هويّته البصريّة الجديدة، تأكيدًا على روح التجدّد التي تميّز مسيرته.