وائل جسار يُشيد بكارمن سليمان في كواليس "موازين" ويُشعل المسرح الوطني بحفلٍ طربي استثنائي

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 21 يونيو 2025 07:42 مساءً - في ليلةٍ استثنائية من الطرب والمشاعر، أطلّ النجم اللبناني وائل جسار على جمهور مهرجان موازين- إيقاعات العالم، في دورته العشرين؛ مقدّماً واحدةً من أجمل سهراته الغنائية، التي احتضنها المسرح الوطني محمد الخامس بالعاصمة المغربية الرباط، وسط حضورٍ جماهيريٍ كثيف.

إشادة خاصة في الكواليس: كارمن سليمان تحظى بثناء جسار



وفي كواليس الحفل، وخلال لقاءٍ جمع بينه وبين الفنانة المصرية كارمن سليمان، عبّر وائل جسار عن إعجابه الكبير بموهبتها وصوتها؛ مؤكداً أنه يتابع أعمالها الغنائية باستمرار.

وقال لها في حديثٍ ودي: "أنا بحبك جداً، وبحب صوتك وأعمالك، وبتمنالك كل النجاح والتوفيق". مضيفاً، أن كارمن من الأصوات التي يحب الاستماع إليها، لما تحمله من إحساسٍ وخامةٍ مميزة.

"أنا مع التطوّر، لكن الأغنية يجب أن تكون هادفة"



وفي تعليقٍ له حول تطوُّر المشهد الغنائي، قال جسار، إنه منفتح على كل الألوان الموسيقية والأساليب الجديدة، بشرط أن تبقى الأغنية هادفةً وتحمل رسالة.

وأضاف خلال مؤتمرٍ صحفي عُقد على هامش حفل مهرجان موازين: "أنا مش ضد التجديد، بالعكس، أنا مع دعم كلّ المواهب الجديدة، بس الأغنية لازم تلمس الناس وتحترم عقلهم". وأكّد أن الفن الحقيقي لا يموت، وأن الجمهور مازال يشتاق إلى الكلمة الصادقة واللحن الأصيل. وخلال المؤتمر، جذب جسار أنظار الحضور بأدائه المميز لمقطعٍ من أغنية "كل وعد".

جسار يُلهب جمهور موازين والعَلَم المغربي يزيّن المشهد



بمجرد أن اعتلى وائل جسار خشبة المسرح، استُقبل بحرارةٍ كبيرة من الجمهور، الذي بادله الحب والتصفيق والزغاريد. وازداد التفاعل في اللحظة التي رفع فيها العلم المغربي وقبّله، في لقطةٍ مؤثرةٍ حملت الكثير من الدفء والمحبة المتبادَلة.

وخلال الحفل، قدّم جسار باقةً من أشهر أغانيه، منها: "غريبة الناس"، "بتوحشيني"، و"كل يوم بتحبك". وسط تفاعلٍ جماهيريٍ كبير جعل الليلة واحدةً من أبرز ليالي موازين الطربية لهذا العام.

إلى ذلك، انطلقت الدورة العشرون من مهرجان موازين- إيقاعات العالم، التي تتواصل فعالياتها في الفترة من 19 إلى 28 يونيو الجاري، في مدينة الرباط بالمغرب، وسط مشاركةٍ واسعةٍ لنجوم الغناء من الوطن العربي. وقد جرى الكشف عن نفاد تذاكر عددٍ من الحفلات؛ ليكون الجمهور على موعدٍ مع لحظاتٍ لا تُنسى من الغناء والطرب والموسيقى.

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