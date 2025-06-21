ياسر جلال يكشف تفاصيل مشاركة أورى جودة في مسلسله للعدالة وجه آخر: دورها مفاجأة

ما الدور الذي ستجسده أروى جودة في مسلسل "للعدالة وجه آخر"؟

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ياسر جلال مذيع تلفزيوني في مسلسل "للعدالة وجه آخر"

ياسر جلال يكرر التعاون مع السيناريست عمرو الدالي

آخر أعمال ياسر جلال وأروى جودة الدرامية

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 21 يونيو 2025 07:42 مساءً - بدأ الفنانتصوير أول مشاهد مسلسله الجديد "للعدالة وجه آخر"؛ حيث تعاقد ياسر على بطولة العمل العام الماضي، وكان ينوي المنافسة به في موسم دراما رمضان 2025، ولكن تم تأجيله بسبب عرض الجزء الثاني من مسلسله "جودر"، وصعوبة التواجُد بمسلسلين من بطولته في نفس الموسم، بسبب أمور تسويقية.وقد كشف النجمتفاصيل مشاركة النجمةفي المسلسل؛ معبراً عن سعادته بالتعاون معها في عمل واحد.وقد شارك ياسر جلال من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، مقطع فيديو برفقة الفنانة؛ موضحاً طبيعة دورها قائلًا: "طبعاً أنا سعيد إني أول مرة بشتغل مع نجمة وفنانة جامدة جداً أنا بحبها".وأكمل جلال: "هي عاملة دور جبار، وهي ممثلة شاطرة وجريئة جداً ومحترمة، ومن كتر ما هي ممثلة جامدة وجريئة، بتعمل دور أمي أنا في المسلسل". لتؤكد أروى سعادتها بالتعاون مع جلال قائلة: "ليه تقولهم وتحرق المفاجأة، أنا بقالي سنين عايزة أشتغل معاك".وقد علّق جلال على الفيديو قائلاً: "ربنا يخليكِ يا ماما أروى".مسلسل "للعدالة وجه آخر" من بطولةالذي يجسّد شخصية مذيع تليفزيوني. وأروى جودة التي تجسّد دور والدته، ومحمد علاء الذي يؤدي شخصية ضابط شرطة.فيما تشارك في بطولة العمل الفنانة الشابة نوران ماجد. والعمل من تأليف عمرو الدالي. وإخراج محمد يحيى مورو. وإنتاج محمد مشيش.ومن المقرر عرضه في 15 حلقة على إحدى المنصات الرقمية فور الانتهاء من تصويره وجاهزيته للعرض.اطلعي على ياسر جلال يحتفل بتخرُّج ابنته من الثانوية العامةيكررتعاونه مع السيناريست عمرو الدالي في "للعدالة وجه آخر"، بعدما قدّما سويّاً مسلسل "علاقة مشروعة" من 15 حلقة أيضاً في شهر رمضان 2023.وقد شارك في بطولته: مي عمر، داليا مصطفى، مراد مكرم، بسنت شوقي، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، عمر رزيق، محمود فاروس، جودي مسعودي، كريم محجوب، نهال نور، وردشان مجدي. وجاء من تأليف سماح الحريري. وإخراج خالد مرعي.قدّمآخر أعماله الدرامية من خلال مسلسل "جودر 2"، والذي عُرض خلال موسم دراما رمضان الماضي. وشارك في بطولته: نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، وفاء عامر، جيهان الشماشرجي، عبدالعزيز مخيون، أحمد بدير، وليد فواز، أيتن عامر، هنادي مهنا، محمود البزاوي، محمد التاجي، سامي مغاوري، عايدة رياض، أحمد فتحي، مجدي بدر، محمد علي رزق، أحمد كشك، أحمد ماجد. وتأليف أنور عبدالمغيث. وإخراج إسلام خيري.وقد دارت أحداث مسلسل "جودر 2" في إطار الدراما الممزوجة بالخيال؛ حيث يتتبع العمل حياة تاجر ينجب ثلاثة أولاد، وهم "سالم" و"سليم" و"جودر"؛ حيث تتعقد حياة الابن الأخير "جودر" بعد تعرُّضه لمؤامرة من شقيقيه، ويصبح في صراع مع الجنّية شواهي للوصول إلى كنوز الحكيم "شمردل" الأربعة.أمافكانت قد غابت عن منافسات دراما رمضان الماضي، بعدما قدّمت آخر أعمالها مسلسل "حرب نفسية"، والذي جاء من 15 حلقة وتم عرضه في يونيو 2024؛ حيث تصدّرت بطولته بجانب: جيهان خليل، مصطفى درويش، أيمن عزب، هالة فاخر، حسناء سيف الدين، أشرف زكي، محمد صبري، محمد الدقاق، بتول الحداد، بيرهان أنور، ندى عصام. وتأليف أيمن الشايب. وإخراج أحمد شفيق.قد يعجبكِ بجلسة تصوير جديدة: أروى جودة تحتفل بعقد قرانها وهكذا ظهرت!لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».