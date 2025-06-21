كارمن سليمان في موازين: فخورة بالوقوف على هذا المسرح وسعيدة بالتواصل مع الإعلام المغربي

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 21 يونيو 2025 07:42 مساءً - في ليلةٍ مبهرةٍ جمعت بين الأصالة والأنغام الشرقية، افتتحت الفنانة المصرية كارمن سليمان فعاليات الدورة العشرين من مهرجان موازين- إيقاعات العالم، في حفلٍ حاشدٍ شهد حضوراً جماهيرياً لافتاً، أكدت من خلاله الفنانة الشابة مكانتها على الساحة الفنية العربية.

كارمن سليمان تعبّر عن سعادتها بتواجُدها في المغرب

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وفي مؤتمرٍ صحفي عُقد على هامش حفل الافتتاح، عبّرت كارمن سليمان عن سعادتها الكبيرة بتواجُدها في المغرب، وبالتفاعل الدافئ الذي لاقته من الجمهور ووسائل الإعلام المغربية، وقالت: "لا أستطيع أن أصف لكم مدى سعادتي بالتواصل معكم، ومدى محبتي للإعلام المغربي، الذي أراه مثقفاً ومتميزاً ومختلفاً عن نظيره في العديد من الدول. وأنا في غاية السعادة لوجودي بينكم اليوم. المغرب تأخرنا في لقائه، لكنه جاء في وقته".واسترجعت كارمن ذكرياتها مع جمهور المغرب؛ مشيرةً إلى أنها لطالما رغبت في لقاء الجمهور المغربي من خلال حفلٍ مباشر. وأضافت: "كنت أقول أمس إن لقائي مع الجمهور المغربي قد تأخّر، لكن في الحقيقة جاء في وقته المناسب، وجاء أيضاً من خلال مهرجانٍ كبيرٍ بحجم مهرجان موازين. وأنا فخورة للغاية بمشاركتي في أمسية الافتتاح؛ فهي شرفٌ ومسؤوليةٌ كبيرة بالنسبة لي، والحمد لله، كانت أمسيةً قويةً وناجحة".

تقدير خاص للثقافة المغربية

وخلال حديثها، لم تُخفِإعجابها بالثقافة المغربية المتنوّعة؛ مشيدةً بتمسُّك المغاربة بعاداتهم وتقاليدهم، وخصوصاً في المناسبات والأزياء التراثية. وقالت خلال المؤتمر: "أحب كثيراً تمسُّك الشعب المغربي بلباسه التقليدي وعاداته الجميلة، لاسيّما في حفلات الزفاف؛ حيث أُعجبت كثيراً بزيّ العروس المغربية. كما أن لكلّ منطقةٍ في المغرب طابعها الخاص والمميز، وهذا أمرٌ رائعٌ يدل على عمقٍ ثقافيٍ كبير". وأضافت: "الموسيقى المغربية قريبة جداً من قلبي، وتتميّز بتنوُّعٍ كبير".

وعند سؤالها عمّا إذا كانت تخطط للغناء باللهجة المغربية قريباً، أجابت كارمن: "نعم، بالتأكيد. كنت أحاول التدرُّب على أغنية باللهجة المغربية قبل مهرجان موازين، لكن لم يسعفني الوقت. ومع ذلك؛ فإن الغناء بالمغربية موجود ضمن خططي المستقبلية بكلّ تأكيد".

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مشاركة لافتة في بداية الدورة العشرين

يُذكر أن مشاركة كارمن سليمان في افتتاح مهرجان "موازين" جاءت لتُشكّل لحظةً مفصليةً في مسيرتها الفنية؛ حيث وقفت على أحد أهم المسارح في العالم العربي؛ لتثبت مرةً أخرى أنها من الأصوات النسائية الشابة التي استطاعت أن تحجز لها مكاناً في الصفوف الأولى للموسيقى العربية.

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