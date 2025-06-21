رسالة مؤثرة من داود حسين بعد عقد قران حسين المهدي.. ماذا قال؟

داود حسين يبعث رسالة مؤثرة لوالد حسين المهدي

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أول تعليق لـ حسين المهدي بعد عقد قرانه

رسائل تهنئة لـ حسين المهدي بعد عقد قرانه

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أحدث أعمال حسين المهدي

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 21 يونيو 2025 07:42 مساءً - حرَص الفنانعلى تهنئة الفنان، على عقد قرانه أمس الجمعة؛ حيث بعث له رسالة مؤثرة، لاسيّما وأنه يعتبره بمثابة الابن؛ كونه ابن صديقه المُقرّب حميد المهدي، والذي غيّبه الموت عن عالمنا في ديسمبر قبل نحو 7 أعوام، بعد صراعٍ مرير مع المرض.ونشر داود حسين عبْر حسابه على "إنستغرام"، صورة لـ حسين المهدي من عقد القران، وعلّق عليها بقوله: "بكلّ سعادة و فخر. أقول إن ابني حسين المهدي اليوم عقد قرانه. نعم فرحتي لا توصف. أشعر بشعوري عند فرحة ابني علي. وإن شاء الله سأفرح نفس الفرحة في قران ابني حسين". متابعاً: "نم قرير العين أخي حميد المهدي ضيفاً معززاً مكرماً أيها الخلوق عند الباري عز وجل. فابنك حسين في عيوننا. الله يسعده. ألف ألف ألف مبروك. أزفها لروحك الطاهرة، وألف ألف ألف مبروك لابننا حسين، الله يوفقه ويرزقه الذرية الصالحة وينال بِرهم".وكان الفنانقد نشر صورة له خلال مراسم عقد القران، عبْر حسابه على "إنستغرام"، وكتب عليها قوله: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، تم عقد قراني، وأسال الله رضا الوالدين، والتوفيق والرزق والصلاح لي ولكم".وقد حرَص عددٌ كبيرٌ من الفنانين على توجيه رسائل تهنئة للفنان حسين المهدي بعد عقد قرانه، منهم: الفنانة هبة الدري، والتي كتبت له: "بالمبارك يا خوي. الله يتمم عليكم بالخير يا رب. وأشوف عيالكم قريب". فيما قال الفنان حبيب غلوم: "ما شاء الله. مبروك. الله يتمم عليكم بالخير والسعادة وراحة البال. يا رب العرش العظيم".

يذكر أنّ الفنان حسين المهدي، شارك في موسم مسلسلات رمضان 2025، من خلال مسلسل "سدف" والذي جسد فيه شخصية "الفنان فايز عبدالكريم"، وهو من إﺧﺮاﺝ وتأليف محمد أنور محمد، ومن بطولة الفنان عبدالرحمن العقل، حسين المهدي، بثينة الرئيسي، أحمد إيراج، عبدالله بهمن، غدير السبتي، خالد العجيرب، في الشرقاوي، ناصر عباس، فهد باسم، صمود المؤمن، نور محمود، عباس خليفي، زمن عبدالله، أحمد السعدون، حنين حامد، وحسن إبراهيم.

وتدور أحداث العمل في سبعينيات القرن الماضي، حين يبدأ المحقق "شاهين" في التحقيق حول سلسلة اختفاءات غامضة لنساء، ويكون الدليل الوحيد صوراً فوتوغرافية التُقطت لهن لحظة الاختفاء، وتكشف التحقيقات عن أسرار غامضة، وأشخاص غير متوقعين توجه نحوهم أصابع الاتهام، وتتوالى الأحداث.

كما شارك في مسرحية جديدة بعنوان "المسرحية المحترقة" تأليف وإخراج يوسف الحشاش، وبطولة الفنان أحمد العونان، سلطان الفرج، منال الجار الله، سامي مهاوش، مشعل العيدان، شهد خسروه، مهدي كرم، مي حسني.



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