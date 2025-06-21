رضوى الشربيني تشوّق جمهورها لبرنامجها الجديد بإطلالات ملفتة: مش كل رجوع بيكون عادي

رضوى الشربيني تشوّق جمهورها ومتابعيها لبرنامجها

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إنهاء تعاقد رضوى الشربيني

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 21 يونيو 2025 07:42 مساءً - تعود الإعلاميةلشاشة التلفزيون من جديد؛ وذلك بعد توقف دام لمدة عام تقريبًا بعد إنهاء تعاقدها مع قناة " CBC سفرة "؛ لتطل علينا من جديد ببرنامجها "هي وبس" ولكن بشكل جديد من خلال قناة " DMC ".وقد ظهرت رضوى الشربيني من خلال برومو البرنامج بشكل ملفت وإطلالات مختلفة، لتعلن من خلاله العودة بموسم قوي.وقد شاركت الصفحة الرسمية لقناة " DMC " على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، برومو برنامج"هي وبس"؛ وعلقت الصفحة على البرومو : " مش كل رجوع بيكون عادي، في رجوع بيكسر الدنيا، هي وبس مع رضوى الشربيني، قريبًا على dmc ".وظهرت رضوى خلال البرومو بأكثر من إطلالة ملفتة مستوحاة من الطبيعة مع مكياج جريء يعبر عن الحالة والشعور التي تريد إيصالها لجمهورها، وعلقت الشربيني على البرومو بصوتها قائلة : "هي نور ونار تقدر تسيطر في أي لحظة، هي حرة .. كلها غموض وقوة .. هي ثابتة رغم العواصف .. هي الطاقة ومصدر الإلهام .. هي الأمان .. هي الحب .. هي وبس".وقد نال المنشور إعجاب الجمهور وعدد من الفنانين أبرزهمالتي هنأتها من خلال خاصية التعليقات قائلة : "مبرووك"؛ كما هنأتها الإعلامية لجين عمران قائلة "بالتوفيق يا مبدعة"، ومن آخرين معبرين عن حماسهم وانتظارهم للبرنامج .أطلعوا على رضوى الشربيني لسيدتي: لست عدوة الرجال.. ولكن!الجدير بالذكر أنابتعدت عن الأضواء خلال الفترة الماضية، خاصةً وأنها أعلنت إنهاء تعاقدها مع CBC سفرة في نهاية العام الماضي من خلال منشور عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام قالت فيه: "أعبر عن شكري العميق لاستجابة قناة سي بي سي سفرة، لطلبي بإنهاء تعاقدي معهم، أتوجه بجزيل الشكر للشركة المتحدة للإعلام وللقائمين عليها على المهارات والخبرات التي اكتسبتها خلال فترة عملي معهم، وأتمنى للشركة وقناة سي بي سي سفرة ولجميع العاملين فيها دوام النجاح والتوفيق".وأنهت منشورها برسالة وجهتها للجمهور قالت فيها: "كما أود أن أعرب عن امتناني الكبير لجمهوري ومتابعي برنامج هي وبس، على دعمهم وحبهم ومساندتهم لي، وإلى لقاء قريب بإذن الله".يُذكر أنبدأت مشوارها الإعلامي مع برنامج"هي وبس" عبر شاشة "CBC سفرة"، وقدمت من خلاله فقرات متنوعة عن كل ما يخص المرأة من نصائح متخصصين وأحدثوالأزياء والتطور، بالإضافة لاستضافة عدد من المشاهير. وكان حبنها يذاع في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، على قناة CBC سفرة، ويعتبر الموسم الماضي التاسع، هو آخر موسم من البرنامج.

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