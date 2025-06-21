صورة جديدة للأمير ويليام بمناسبة يوم ميلاده.. وجراؤه تخطف الأنظار

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 21 يونيو 2025 07:42 مساءً - يوافق اليوم 21 يونيو يوم ميلاد الأمير ويليام؛ حيث أكمل عامه الـ43. ولهذه المناسبة أصدر قصر كنسينغتون صورة جديدة لولي عهد بريطانيا، ليست كباقي الصور التي يكون فيها رفقة زوجته وأطفاله أو حتى أطفاله فقط، بل برفقة أعضاء جدد رحبت عائلة ويلز بهم في وقتٍ سابق.

تهنئة كيت ميدلتون بيوم ميلاد الأمير ويليام

https://www.instagram.com/p/DLJ7rNgNk0f/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DLJ7rNgNk0f/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DLJ7rNgNk0f/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

شارك قصر كنسينغتون صورة للأمير ويليام محاطاً بجرائه، وقادت زوجته كيت ميدلتون التهنئة برسالةٍ لطيفة منها ومن أطفالهما، الأمير جورج، 11 عاماً، الأميرة شارلوت، 10 أعوام، والأمير لويس، 7 أعوام؛ حيث جاء في التعليق على الصورة: "يوم ميلاد سعيد! مع حبنا"، ثم جاءت الأحرف الأولى من أسماء كيت ميدلتون والأبناء، وأضافت إليهم أورلا- كلبتهم المفضلة- والجراء الصغار.

كما شارك الملك تشارلز تهنئة ليوم ميلاد الأمير ويليام نيابةً عن العائلة المالكة عبر قصصه على إنستغرام وحساب منصة X (تويتر سابقاً)، وعلق على صورة الأمير ويليام وهو جالس في حقل قائلاً: "يوم ميلاد سعيد لأمير ويلز!".

كلبة عائلة ويلز تستقبل صغارها

https://www.instagram.com/p/DITQhOANxJo/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DITQhOANxJo/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DITQhOANxJo/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

تأتي صورة الأمير ويليام بعد أن رُزقت أورلا- كلبة الزوجين المحبوبة- بمجموعة من الجراء، وفقاً لما ذكرته صحيفة The Sun. وقد حصلت العائلة على أورلا كهدية في عام 2020 بعد أن أنجبت كلبة جيمس ميدلتون- شقيق كيت ميدلتون- لونا، ستة جراء.

أسبوع حافل بالمناسبات الملكية

View this post on Instagram A post shared by The Royal Family (@theroyalfamily)

يأتي يوم ميلاد الأمير ويليام بعد أسبوع حافل بالالتزامات الملكية كانت بدايتها السبت الماضي؛ حيث تجمعت العائلة المالكة للاحتفال بيوم ميلاد الملك تشارلز الرسمي المعروف باسم Trooping the Colour، وانضم الأمير ويليام وكيت ميدلتون وأبناؤهما لباقي أفراد العائلة، ووقفوا جميعاً لإلقاء التحية لجموع الشعب في شرفة قصر باكنغهام وشاهدوا عروض الطيران.

View this post on Instagram A post shared by The Prince and Princess of Wales (@princeandprincessofwales)

وفي اليوم التالي، تكرر مشهد العائلة المالكة في الاحتفال بيوم الرباط السنوي التقليدي، والذي انضم فيه الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون لباقي أفراد العائلة، ولكن من دون أبنائهما.

https://www.instagram.com/p/DLDMqEWtLrU/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DLDMqEWtLrU/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DLDMqEWtLrU/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

وفي يوم الأربعاء الماضي تجمعت العائلة أيضاً في حدث سباق الفروسية الشهير للعائلة المالكة البريطانية رويال أسكوت Royal Ascot، ولكن هذه المرة تغيبت كيت ميدلتون عن الحضور، ولم تنضم هي وأبناؤها للعائلة، بينما حرص الأمير ويليام على الحضور.

View this post on Instagram A post shared by The Prince and Princess of Wales (@princeandprincessofwales)



وفي يوم الخميس، وبعد يوم واحد من سباق رويال أسكوت، تفقد أمير ويلز والممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار كيت بلانشيت شركةً تُساهم في بناء صناعة أزياء أكثر استدامة.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».