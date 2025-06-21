بالتزامن مع يوم الأب: هؤلاء النجوم يعانون من محنة فقدان الأب

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 21 يونيو 2025 07:42 مساءً - حرَص عددٌ من المشاهير والنجوم على الاحتفال بيوم الأب، الذي تحتفل به العديد من دول العالم والوطن العربي خلال شهر يونيو الجاري. باعتبار الأب العمود الفقري للأسرة؛ لذلك اهتموا بتكريمه من خلال صور نادرة ورسائل معبّرة. فيوم الأب هو مناسبة خاصة وغالية يريد فيه الأبناء إيجاد عبارات تهنئة للأب؛ حيث إنها تعكس أسمى معاني الحب والتقدير لآبائهم.

ولكن هناك الكثير من آباء النجوم، والذين رحلوا عن عالمنا، تاركين فراغاً عاطفياً كبيراً في حياة أبنائهم. وسوف تستعرض «الخليج 365» مشاهير عانَوا من محنة فقدان الأب، وعبّروا من خلال رسائلهم عبْر صفحاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، عن اللحظات الثمينة التي جمعتهم مع آبائهم.

إيمان العاصي: وحشتني أوي يا بابا

الصورة من خاصية القصص القصيرة بحساب إيمان العاصي على إنستغرام

اختارت الفنانة إيمان العاصي أن تسترجع ذكرياتها مع والدها برسالة حزينة ومليئة بالشوق، واختصرت الكثير من الألم والافتقاد، وكتبت عبْر خاصية القصص القصيرة على حسابها بموقع "إنستغرام": "زي الليلة دي يا روح قلبي. لسه مش مقتنعة، يا بابا. وحشتني أوي".

كما شاركت صورة أخرى لوالدها متوجهة له بالدعاء قائلة: "يا رب هب له من خير الجنة حتى يرضى ويسعد، وأكرمه برحمتك حتى الراحة والطمأنينة، واغفر له ووسع مدخله". وأكملت إيمان دعاءها قائلة: "يا رب أنر قبر مَن كان ينير المكان، اللهم اجعله في بهجة وسرور ضاحكاً مستبشراً في جنات النعيم. فجر الجمعة".

إيمان العاصي توجه الدعاء لوالدها- الصورة من حسابها على إنستغرام

إليسا: لم أستطِع تخطّي رحيل أبي

احتفلت المطربة اللبنانية إليسا بيوم الأب، من خلال مشاركة مقطع فيديو أثار تعاطف ومشاعر كلّ جمهورها ومحبيها، وذلك خلال أحد لقاءاتها التليفزيونية، والذي كانت تتحدث فيه عن والدها قائلة: "عند رحيل أبي اتكسر ظهري، كان وجوده مهم جداً بالنسبة لي، وعندما أتذكره أنا ببتسم وببكي لأني لم أستطِع بحياتي أن أتخطّى رحيل أبي".

وعلّقت إليسا على الفيديو برسالة مؤثرة جداً وجّهتها إلى والدها قائلة: "يوم أب سعيد لمن جعلني أشعر بالأمان والحب والقوة. حكمتك لاتزال ترشدني، حتى من بعدك".

كارول سماحة تصف شعور فقدان الأب عند ابنتها

وبكلمات الحزن والأسى، أحيت الفنانة كارول سماحة ذكرى يوم الأب، بنشر صورة عبْر حسابها الشخصي على "إنستغرام"، جمعت زوجها الراحل المنتج ورجل الأعمال وليد مصطفى مع ابنتها. وعبّرت عن مشاعر الفقدان التي تعيشها ابنتها بعد رحيل والدها، من خلال رسالة مؤثرة قالت فيها: "تركت فراغ كبير بقلبها. كنت الحضن، والأمان، والسند".

وأكملت كارول: "بعدك بكل زاوية بالبيت، بكل تفصيل، بكل لحظة ضعف مندور فيها عنك. عم حاول قد ما فيّ عبّي الفراغ اللي تركتو. بس ما في حدا بيشبهك ". واختتمت منشورها قائلة: "إنت مش بس أب، إنت مدرسة حب وتضحية ما بتتكرر. كل عيد أب. وروحك مرتاحة بالسما، يا أطيب وأحن أب بالدني".

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بصورة نادرة أصالة تحتفل بيوم الأب

وكانت الفنانة السورية أصالة قد وجّهت رسالة لوالدها الراحل مصطفى نصري، واستذكرته بمناسبة يوم الأب، ودعت له بالرحمة. كما عبّرت عن مشاعرها بكلماتٍ مؤثرة، وشاركت من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، صورة نادرة جمعتهما.

وعلّقت أصالة على الصورة قائلة: "يا أبي كلّ سنة وأنت في روحي وكياني وقلبي سكنك. وأدعو الله ربّي أن يجعل جنات النعيم مقامك يا أطيب الناس وأغلاهم وأن يرحمك برحمته. وعيدك في قلبي يتجدّد كلّ يوم. لمّ أنسكَ لحظةً ولم تفارقني يوماً يا سيّد الرجال يا مالك روحي يا أبي. عيد الأب".

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ريهام عبدالغفور تفتقد والدها في يوم الأب

رسالة ريهام عبدالغفور لوالدها- الصورة من حسابها على إنستغرام

أما الفنانة ريهام عبدالغفور فقد مَر يوم الأب عليها بالحزن؛ حيث إنها مازالت تعاني ومتأثرة بوفاة والدها الفنان أشرف عبدالغفور. وقد نشرت ريهام صورة جمعتها بوالدها عبْر "ستوري" حسابها بإنستغرام، ووصفته بأفضل أب على الإطلاق.

وغيرهم كثيرون من النجوم الذين يعانون من محنة فقدان الأب ويتذكرونهم دائماً في كل مناسبة ووقت، منهم الفنانة دينا الشربيني، النجمتان دنيا وإيمي سمير غانم، والنجم كريم محمود عبدالعزيز الذي نشر مؤخراً من خلال خاصية القصص القصيرة بحسابه على "إنستغرام"، صورة جمعته بوالده النجم الراحل محمود عبدالعزيز، وعلّق كريم على الصورة قائلاً: "الأسطورة".

كريم محمود عبدالعزيز مع والده- الصورة من ستوري كريم على إنستغرام

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