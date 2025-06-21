صبا مبارك تخطف القلوب بفستانها الأحمر

ميرنا وليد - بيروت - خطفت الممثلة الأردنية صبا مبارك أنظار متابعيها في احدث ظهور لها، من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بلوك بغاية الرقي، إذ كانت ترتدي فستان طويل و ضيق من دون اكمام باللون الاحمر، إستعرضت من خلاله رشاقتها، وإعتمدت لشعرها تسريحة تليق بالإطلالة، مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.



نشرت الممثلة الأردنية صبا مبارك، مجموعة صور لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، فاجأت فيها متابعيها من خلال ظهورها بلوك شعرها الجديد، إذ أطلت بتسريحة شعر صاخبة، وكانت ترتدي ملابس كاجوال، وطبقت مكياجاً ناعماً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.

