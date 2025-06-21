قصيدة تختصر الحياة ... تركي آل الشيخ يبدع من جديد

ميرنا وليد - بيروت - أثار المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية تفاعلًا واسعًا بين متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشره قصيدة جديدة حملت توقيعه، عبّر فيها عن فلسفة عميقة حول الحياة والعمر والحكمة.



ونشر آل الشيخ القصيدة عبر صفحته الرسمية، وجاء فيها:"

ترى العمر ماهو دايمٍ .. للعقل مقياس

الى قالوا الحكمة .. تجي عند شايبها

به العمر يمضي .. في تلاهي وقل احساس

ولاتفيده الدنيا .. بكثره تجاربها

ويا كم من صغير السن .. عقله يقود الناس

يميز مشارقها .. ويعرف مغاربها

فطين ٍ ذهين ٍ .. ويكسب الطيب والنوماس

عقول البشر .. من كل صنفٍ يخاطبها

وفعوله ووقفاته .. فخر به يشوش الراس

ونفسه طموحه .. ماتخلص مطالبها

وترى العمر .. غمضة عين .. او لحظتين نعاس

تمر السنين اسراع .. والوقت طار بها

وقد اختتم آل الشيخ قصيدته بنداء وجداني يدعو فيه إلى اغتنام اللحظة، والإيمان بأن الدنيا لا تدوم على حال:

تغانم حياتك .. وأنت بين الأمل والياس

ودنياك .. ماهو دوم تصفى مشاربها

اذا زان وقتك .. فأشرب من الغنايم كاس

ومنهو خسر .. لابد يحصد مكاسبها

لاقى النص تفاعلًا كبيرًا من محبيه الذين أثنوا على المعاني العميقة والطرح الصادق، مؤكدين أن القصيدة تحمل بصمة تركي آل الشيخ الشعرية التي تمزج بين الحكمة والعاطفة والتجربة.