من الإطلالات الجريئة إلى المخالفات .. بيانكا سينسوري في مواجهة قانون كاليفورنيا

ميرنا وليد - بيروت - زوجة النجم العالمي كانييه ويست، بيانكا سينسوري، قامت مجددًا بحركة لافتة من المؤكد أنها ستثير دهشة الجمهور.



منذ زواجهما السري في عام 2022، اعتادت بيانكا على إبهار المتابعين بإطلالاتها الكاشفة التي يختارها لها زوجها.

لكن هذه المرة، تصرّفها خلف مقود سيارتها البورش المكشوفة اللامعة قد يكون محط أنظار وتعليقات إضافية.

فقد تم رصد بيانكا، البالغة من العمر 30 عامًا، هذا الأسبوع وهي تحدّق في هاتفها بفمٍ مفتوح أثناء قيادتها لسيارتها السوداء الفاخرة في شوارع بيفرلي هيلز.

ويبدو أنها كانت تتجاهل قانون الاتصالات اللاسلكية في ولاية كاليفورنيا، والذي يحظر استخدام الهاتف المحمول باليد أثناء قيادة السيارة.

وتأتي هذه الواقعة بالتزامن مع متاعب واجهها كانييه نفسه مع سيارته، إذ تم التقاط صور لسيارته المايباخ المخصصة وهي تُسحب بواسطة شاحنة من أمام فندق "شاتو مارمون" يوم الثلاثاء.