هل انفصلت هاندا أرتشيل حقّاً عن حبيبها بعد مشاهدها الجريئة في أحدث أعمالها؟ 

أثارت تقارير إعلاميّة تركيّةجدلًا واسعًا حول علاقة الممثّلة هاندا أرتشيل بحبيبها رجل الأعمال هاكان صابانجي، بعد تداول أنباء عن انفصالهما بعد أكثر من عامين من الحبّ وذلك على أثر عرض مشاهد جريئة لها في مسلسلها الأخير “تذكّر الحبّ”.

وسرعان ما انتشر الخبر عبر مواقع التّواصل الاجتماعيّ، ليتصدّر المشهد خاصّة مع انطلاق عرض مسلسلها “تذكّر الحبّ” على إحدى المنصّات العالميّة، إلّا أنّ مصادر مقرّبة من الثّنائيّ نفت حدوث أيّ انفصال، مؤكّدة أنّ علاقتهما لا تزال قائمة.

الجدير بالذّكر أنّ هذه ليست المرّة الأولى الّتي تطال الإشاعات حياة هاندا العاطفيّة، خصوصًا بعد كلّ عمل جديد تظهر فيه بشخصيّة قويّة ومثيرة للجدل ضمن مشاهد جريئة كانت لافتة جدًّا تمّ تداولها على نطاق واسع عبر مواقع التّواصل.

نذكر أنّ أحدث الأعمال الّتي جمعت هاندا أرتشيل وباريش أردوتش، فيلم “دعها للرّياح” الّذي عرض على منصّة عالميّة في شهر فبراير الفائت. إضافة إلى مسلسل “تذكّر الحبّ” الّذي بدأ عرضه قبل أيّام على منصّة عالميّة أيضًا وقد تضمّن مشاهد جريئة جدًّا.

كما أنّ الثّنائيّ سيجتمع للمرّة الثّالثة بعمل دراميّ من إنتاج O3 Medya الّتي أعلنت رسميًّا عن انطلاق التّحضيرات للنّسخة التّركيّة من المسلسل الكوريّ الشّهير “ملكة الدّموع”، من بطولة هاندا وبارتش والمقرّر عرضه على شاشة قناة ATV.