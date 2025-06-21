شكرا لقرائتكم خبر عن محمود راتب يطرح أغنية فيلم قديم تزامنًا مع ذكرى ميلاد العندليب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح المطرب محمود راتب اليوم "السبت" أغنية جديدة تحمل عنوان "فيلم قديم" من كلمات خالد صلاح وألحان محمود راتب وتوزيع وليد ميمني.

ويتزامن طرح الأغنية في ذكرى ميلاد العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ وذكرى رحيل السندريلا سعاد حسني، والتي توافق اليوم 21 يونيو، كما تتناول الاغنية قصة حب يصفها المطرب كما أنها قصة في "فيلم قديم"، وكأنه يشبه حليم وكانها تشبه سعاد.

وتقول بعض كلمات الأغنية:

وبحبك حب في فيلم قديم

كانك أنتي سعاد حسني كأني حليم

وبسأل نفسي مين تاني

هيجي بعدك ارد مفيش

وعشانك ممكن اتحمل

وادوس في الصعب واجيلك

عشان اكمل

حياتي قوليلي ردك ايه

تعالي نعيش

بشوف صورتك اقول الله

وانسى معاكي كل الـ اه

وقلبي يقولي دي حبيبتي ودا الحلم اللي بتمناه

وهقولك حاجة وحشاني

هوا طيفك بيشغلني وانا مكاني

تعالي في حضني يلا قوام

كفاية عناد

ملقنش زيك في الدنيا

دا حبي ليكي ملك قلبي كده في ثانية

هعيش وياكي في الجنة كفاية بعاد



وتعد هذه الأغنية هى الخامسة التي طرحها المطرب محمود راتب خلال الفترة الماضية، حيث سبق وطرح أغنية "إحساسي بيك"، والأغنية من كلمات وألحان محمود راتب وتوزيع وليد ميمني.

كما طرح المطرب محمود راتب أغنية بعنوان "قلبت بجد"، من كلمات مصطفى عبدالرحمن، وألحان محمود راتب، وتوزيع وليد ميمني، والتي تم تصويرها في بيروت، بتوقيع المخرجة اللبنانية رندلي قديح.

يشار إلى أن أغنيته الأولى كانت بعنوان "كل العيون" كلمات تامر حسين وألحان محمد رحيم وتوزيع نور ، وتم تصويرها تحت قيادة المخرجة نيهال نبيل .