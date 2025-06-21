شكرا لقرائتكم خبر عن البوب والبلدوزر.. أفلام منتظرة لأحمد العوضي فى السينما بعد نجاحه بالدراما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن الفنان أحمد العوضي يركز خلال الفترة المقبلة على أعماله الفنية فى عالم السينما، بعدما حقق نجاحًا كبيرًا فى الدراما بمسلسلات ناجحة آخرها فهد البطل وقبله حق عرب، وهي الأعمال التى عكست نجاحه الجماهيري الكبير فى الشارع، قبل أن يركز على السينما مثلما اتضح مؤخرًا مع إعلانه الاستعداد لبدء فيلم جديد يستعد لتصويره.

الفيلم المقبل يحمل اسم البوب وتدور أحداثه فى إطار أكشن كوميدي بتجربة جديدة على العوضي الذى لم يقدم الكوميديا فى أعماله الأخيرة.

فيلم البوب لا يعد الفيلم الوحيد الذى يستعد العوضي لتصويره وإنما هناك أيضًا فيلم البلدوزر مع المخرج طارق العريان، والذى سبق الإعلان عنه من فترة إلا أنه لم يحدث بشأنه أى جديد، ما جعله تجربة مؤجلة، ولكنها تبقى مطروحة، ما يجعل العوضي لديه فيلمين فى جعبته يحضر لهما خلال الفترة المقبلة.

آخر أعمال أحمد العوضي

وقدم النجم أحمد العوضى، في رمضان الماضى مسلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجي، وتدور أحداثه في إطار شعبي مع خط درامي صعيدي، ويجسد أحمد العوضي شخصية فهد الشاب الصعيدي الذي يهرب بصحبة شقيقته من عائلته بعد مقتل والده على يد عمه، وبعد استقراره فى القاهرة وبدء حياة جديدة إلا أنه يدخل في صراعات لا تنتهي، ويقرر الانتقام من الذين ظلموه.

وتضم قائمة أبطال مسلسل "فهد البطل" إلى جانب أحمد العوضي كلاً من: ميرنا نور الدين، أحمد عبد العزيز، محمود البزاوي، لوسي، كارولين عزمي، يارا السكري، عصام السقا، صفاء الطوخي، حجاج عبد العظيم، محسن منصور، حمزة العيلي، أحمد ماجد، عايدة رياض، صفوة، مصطفى حشيش، عايدة فهمي، مجدي بدر، محمد مهران، محمد صلاح آدم، محمد أبو داوود، مراد فكري صادق.