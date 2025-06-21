شكرا لقرائتكم خبر عن راغب علامة يحيى حفلاً غنائيًا في مهرجان موازين 24 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم راغب علامة، حفلاً غنائيًا ضمن فعاليات مهرجان موازين الدولي للموسيقى، يوم الثلاثاء 24 يونيو الجارى، ويقدم خلاله باقة متميزة من أشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره.

وطرح راغب علامة أحدث أعماله الغنائية بعنوان "ترقيص"، التى تحمل طابعًا إيقاعيًا صيفيًا مبهجًا، وهى من كلمات أحمد حسن راوول، وألحان أحمد الزعيم، وتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب بمعايير إنتاج ضخمة تحت إدارة المخرج اللبنانى زياد خورى، حيث صُوّر فى عدة دول.

وكان قد طرح النجم راغب علامة مؤخرًا، أغنية بعنوان " بيروت ولا روما" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتي طرحها على طريقة الفيديو كليب، كلمات فيليبينو، ألحان محمد يحيى، توزيع إيلي بربر، وغناها راغب باللهجة المصرية.

ومن المعروف أن مهرجان موازين الدولى للموسيقى أكبر مهرجان غنائى فى القارة الأفريقية، وواحد من أهم وأكبر مهرجانات العالم، دورته الـ 20 ، ويقدم المهرجان هذا العام برنامجا غير مسبوق، ومن المقرر أن يحيي حفلات المهرجان نخبة من النجوم العرب والعالميين، وأصوات من المغرب، وذلك على مدار تسعة أيام تبدأ رسميا للجمهور في 20 يونيو إلى 28 يونيو، يجمع مهرجان موازين فيها ملايين المتفرجين الذين سيتوافدون إلى أكتر من ساحة عرض وعددهم ستة مسارح، يغنى عليها فنانين من جميع القارات، بحيث يتم تخصيص كل ساحة للون غنائى معين، ما بين الموسيقى العالمية والشرقية.

يذكر أنه من ضمن مسارح موازين الستة هذا العام مسرح النهضة الذى يحتضن النجوم العرب ويبدأ أولى حفلاته مع روبى في أول مشاركة لها في مهرجان موازين، أما ثانى ليالى المهرجان 21 ستكون مع النجم محمد حماقى في ثالث مشاركة له في المهرجان، حيث كانت الأولى في 2013 وكان معه في نفس الحفل أمير الغناء العربى هانى شاكر، والمشاركة الثانية كانت في 2018 ، وليلة 22 ستكون مع نانسى عجرم، 23 يونيو يحييها الفنان التونسى نوردو، والنجم اللبناني راغب علامة يحيي ليلة 24 ، و 25 يونيو ديانا حداد، 26 يونيو ميريام فارس، 27 يونيو ستكون مع المايسترو والمؤلف الموسيقي بودشارت، والختام سيكون مع النجمة شيرين عبد الوهاب ليلة 28 يونيو.