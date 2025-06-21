شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاده.. عبد الحليم حافظ "صوت الثورة" الذي لا يغيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم السبت ذكرى ميلاد الفنان الكبير عبد الحليم حافظ، اليوم السبت 21 يونيو، والذى يلقبه الجمهور بـ "العندليب الأسمر"، فهو أحد أعمدة الغناء العربي الخالد، ورغم رحيله المبكر، لا يزال صوته الدافئ وإحساسه المرهف يسكن قلوب الجماهير عبر الأجيال، بعد أن ترك إرثًا فنيًا غنيًا لا يُنسى.

لم يكن عبد الحليم حافظ مجرد مطرباً، بل كان ظاهرة فنية فريدة جمعت بين الموهبة والعاطفة والصدق الفني، ولمع نجمه في الأغنية الوطنية، ليُلقب حينها بـ"جبرتي الأغنية الوطنية"، و"مؤرخ الثورة"، و"ابن الثورة"، حيث الكثير من الأغانى الوطنية جعلته مطرباً للثورة وقتها.

تعد أبرز الأغانى الوطنية التي قدمها عبد الحليم حافظ والتي عالقة في أذهان الجميع هي، "أحلف بسماها""حكاية شعب"، "بالأحضان"، "مطالب شعب" "، "بلدي يا بلدي"، "يا أهلاً بالمعارك"، "صورة"، "عدى النهار"، "البندقية اتكلمت"، "صباح الخير يا سينا".

وشارك عبد الحليم حافظ أيضًا في 4 أناشيد وطنية جماعية كبرى قُدمت بين عامي 1956 و1963، وكان أولها النشيد الخالد "الوطن الأكبر"، من كلمات أحمد شفيق كامل، وألحان الموسيقار محمد عبد الوهاب، والذي جمع كبار نجوم الطرب العربي آنذاك.