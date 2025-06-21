شكرا لقرائتكم خبر عن في يوم الأب العالمي.. أفلام توثق العلاقة بينه وبين أطفاله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ليس كل الأبطال يرتدون قبعات أو عباءات خارقة، بعضهم يلبس أحذية رياضية، يُلقي نكاتًا باهتة، وينقذ اليوم بطريقته الهادئة، في يوم الأب، يجب الاحتفال بكل من لعب دور الأب بحب وقوة، سواء كان الأب، الجد، زوج الأم، أو أي شخص كان السند.

وخلال السطور التالية نتعرض لمجموعة من الأفلام العالمية التى تسلط الضوء على أهمية دور الأب والتى تعرضها منصة نتفليكس بالتزامن مع عيد الأب.

‏Over the moon (7+)

"في في" تبني صاروخًا للوصول إلى آلهة القمر، بدافع من ذكريات والدتها الراحلة وعائلتها المتغيّرة. فيلم موسيقي مبهر يستعرض الحب، والفقد، والنور الذي نكتشفه فمن يبقى معنا.

‏Daddy day care (7+)

بعد فقدان عمله، يبدأ أب طموح حضانة منزلية تعج بالفوضى. كوميديا مليئة بالضحك والمواقف غير المتوقعة، تُظهر أن الأب الرائع لا يحتاج إلى خطة مثالية، فقط إلى الصبر والكثير من الوجبات الخفيفة.

‏Annie (7+)

طفلة شجاعة في الحضانة تلتقي بسياسي قوي، ويتغير عالم كل منهما. من خلال الموسيقى والفوضى، تنمو علاقة تُشبه العائلة. فهذه قصة تثبت أن الأبوّة الحقيقية تُختار، ولا تُورث.

‏ Spy kids: armageddon (7+)

آباء عملاء سريين؟ نعم. أطفال ينقذون العالم؟ نعم مجددا. مغامرة حماسية تدور حول الفريق، والتقنية، والهدف الأهم: إنقاذ الأب. حتى الجواسيس يحتاجون مساعدة أحيانًا!

‏Ultraman : Rising (10+)

أن تكون بطلًا خارقًا صعب، لكن أن تحل محل والدك؟ أصعب. ابن متردد يجد نفسه أمام تحدي الإرث، في مغامرة رسوم متحركة عن الوحوش، والأساتذة، واكتشاف الذات.

‏The karate kid (10+)

في بلد جديدة يواجه فيها التنمر، يجد "دراي" معلّمًا غير متوقع في عامل تنظيف متواضع. علاقتهم تتجاوز الفن القتالي لتُظهر كيف يزرع الأباء القوة والحكمة والثقة بالنفس.

‏Dog gone (10+)

عندما يختفي كلب محبوب، تبدأ رحلة عائلية للبحث عنه. فيلم مؤثر يُظهر أن بعض الآباء يُنقذون الموقف ببساطة لأنهم لا يستسلمون أبدًا.

‏Fatherhood (13+)

مبني على قصة حقيقية، يتتبع هذا الفيلم الدرامي الكوميدي أبًا جديدًا يتعامل مع فقدان زوجته، والليالي الطويلة، وتحديات الأبوة المنفردة. هذا الفيلم صادق ومليء بالمشاعر، يحتفي بالصبر، والضحك، والحب، فهي الأسس الحقيقية للأبوة.