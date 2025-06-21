شكرا لقرائتكم خبر عن فات الميعاد الحلقة 6.. أسماء أبو اليزيد تطلب الطلاق من أحمد مجدي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استيقظت بسمة "أسماء ابو اليزيد" فى المستشفى لتجد زوجها مسعد "أحمد مجدي" بجوارها، وبدأ يتوسل إليها لتسامحه عما بدر منه، ويوعدها أنه سيصبح شخصًا آخر لو أعطته آخر فرصة، وذلك خلال أحداث الحلقة السادسة من مسلسل فات الميعاد.

خرجت بسمة من حجرتها بمساعدة الممرضة، لتجد عائلتها تقف في الخارج، وعندما أبلغتها الممرضة أنها يمكنها العودة للمنزل، قالت إنها ستعود مع عائلتها، وحاول مسعد أن يهدأ الموقف ويقول لها إن ترتاح يومين عندهم ثم تعود لمنزلها لكنها صدمت الجميع وقالت إنها لن تعود لمنزلها مرة أخرى وطلبت الطلاق من مسعد.

وشهدت الحلقة السادسة من مسلسل فات الميعاد، الكثير من الأحداث، حيث طلبت بسمة" أسماء اليزيد" من سماح" فدوى عابد" أن تتصل بوالدها ليأتي لها المستشفي، وعندما وصل والدها" محمود البزاوي" سأل عن سبب دخولها المستشفى ولكن كذب عليه زوجها " أحمد مجدي" وقال أنه بسبب ضغوطات العمل.

يذكر أن مسلسل فات الميعاد مكون من 30 حلقة، ومن تأليف عاطف ناشد وإسلام أدهم وناصر عبدالحميد، وإخراج سعد هنداوي، بطولة أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد علي رزق، أحمد صفوت، هاجر عفيفي، محمد أبو داوود، وعدد آخر من الفنانين، إنتاج شركة سكوير ميديا للمنتج إبراهيم حمودة.

وكانت آخر أعمال أسماء أبو اليزيد مسلسل "النص"، للنجم أحمد أمين، الذي عرض ضمن السباق الرمضاني الماضي 2025، ويشاركهما بطولته كل من: صدقي صخر، حمزة العيلي، دنيا سامي، عبد الرحمن محمد، وسامية طرابلسي، ويستند المسلسل إلى معالجة درامية مستوحاة من وقائع تاريخية، حيث يستلهم أحداثه من كتاب "مذكرات نشال" للباحث التاريخي أيمن عثمان، وهو من تأليف شريف عبد الفتاح، عبد الرحمن جاويش، ووجيه صبري، ومن إنتاج شركة أروما والمنتج محمد جبيلي.