شكرا لقرائتكم خبر عن دانا حمدان ضيفة شرف في "صقر وكناريا" للنجم محمد إمام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة دانا حمدان كضيف شرف في فيلم "صقر وكناريا" بطولة النجم محمد إمام، حيث تجسد خلال أحداث العمل دور صديقة النجمة يسرا اللوزي.

فيلم "صقر وكناريا" تأليف أيمن وتار وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج وائل عبد الله، ومن بطولة النجم محمد إمام، شيكو، يسرا اللوزي، إنتصار، يارا السكري، وغيرهم.

تدور أحداث الفيلم حول الصراع بين الخير والشر وذلك متمثل في صديقان مختلفان يسلك كل منهما طريقا مغايرا للأخر في إطار درامي ملئ بالتجارب الإنسانية و الكوميديا الخفيفه

جدير بالذكر أن الفنانة دانا حمدان من فتيات جيلها التي حظيت بالمشاركة مع الزعيم عادل إمام في بداية ظهورها في مسلسل العراف وهو إخراج رامي إمام ، تأليف يوسف معاطي ، بينما أتجهت مؤخرا لصناعة المحتوي الهادف عبر مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة.