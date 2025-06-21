كريس براون يدفع ببراءته في قضية اعتداء بملهى ليلي في لندن

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: دفع مغني موسيقى “آر أند بي” الأميركي كريس براون ببراءته أمام محكمة الجنايات في ساوثوارك – لندن، يوم الجمعة، من تهمة الاعتداء على المنتج الموسيقي أبراهام “آبي” دياو داخل ملهى ليلي في العاصمة البريطانية خلال عام 2023.

ووصل براون، البالغ من العمر 36 عامًا، قبل ساعة من بدء الجلسة، مرتديًا بدلة رسمية ثلاثية القطع ونظارة شمسية. وبعد الإدلاء باسمه وتاريخ ميلاده، أعلن أمام القاضية قائلاً: “غير مذنب سيدتي”.

وتعود وقائع القضية إلى 19 شباط/فبراير 2023، حين وُجهت إلى براون تهمة “محاولة التسبب بجروح بالغة عن قصد”، بعد اعتداء عنيف داخل ملهى “تايب” الليلي الفاخر في حي مايفير الراقي بلندن. وتشير التحقيقات إلى أن براون قام بضرب دياو عدة مرات بزجاجة، قبل أن يلاحقه ويعتدي عليه باللكم والركل.

وكان الفنان الأميركي قد أُوقف منتصف أيار/مايو الماضي في أحد فنادق مانشستر الفاخرة عقب وصوله بطائرة خاصة، وأُخلي سبيله لاحقًا في 21 من الشهر نفسه بكفالة بلغت خمسة ملايين جنيه إسترليني (نحو 6.7 ملايين دولار)، مع إلزامه بتسليم جواز سفره للسلطات البريطانية عند عدم السفر، وتحديد عنوان إقامة رسمي، وعدم التواصل مع الضحية أو زيارة موقع الحادث.

وحُدد يوم 11 تموز/يوليو المقبل لعقد جلسة تمهيدية، على أن تبدأ المحاكمة في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2026، وتمتد بين خمسة إلى سبعة أيام.

رغم المتابعة القضائية، سُمح لبراون بمواصلة جولته العالمية التي انطلقت في 8 حزيران/يونيو من أمستردام، ويُحيي خلالها حفلات في المملكة المتحدة، من بينها حفل في لندن يوم السبت.

وفي السياق نفسه، يُحاكم رجل أميركي آخر يُدعى أومولولو أكينلولو (38 عامًا) على خلفية الحادث ذاته، بتهمة “ضرب شخص والتسبب بإيذائه عن عمد”.