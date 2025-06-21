وائل جسار من “موازين”: لهذا السبب لم أغنِّ باللهجة المغربية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يستعد النجمان وائل جسار وروبي لإحياء حفليهما مساء اليوم الجمعة 20 يونيو ضمن فعاليات الدورة العشرين من مهرجان “موازين – إيقاعات العالم”، حيث يُتوقع حضور جماهيري كبير لعروض الليلة التي تشهد مشاركة لافتة من نجوم الغناء في العالم العربي.

وائل جسار في مؤتمر صحفي: “اللهجة المغربية شرف لي.. لكنني لا أتقنها بعد”

وعلى هامش المهرجان، عُقد مؤتمر صحفي حضرته “سيدتي” للنجم اللبناني وائل جسار، الذي فاجأ الحضور بأداء مباشر لأغنيته “كل وعد”، وسط تفاعل وتصفيق كبير من الجمهور.

وخلال المؤتمر، أوضح جسار سبب عدم غنائه باللهجة المغربية حتى اليوم رغم محبته الكبيرة للجمهور المغربي، قائلًا:

“أكيد بشرفني أن أغني باللهجة المغربية، ولكني قلت سابقًا أني لا أتقن هذه اللهجة. ليست صعبة، لكنها تحتوي على مفردات معقدة، وإذا وجدت عملاً مناسبًا بالتأكيد سأغنيه بكل فخر.”

يشيد بأسماء لمنور وسعد المجرد

وأعرب جسار عن إعجابه بالأعمال الغنائية المغربية، مشيرًا إلى أسماء يعتبرها من أبرز نجوم الجيل الجديد، قائلاً:

“أسماء لمنور وسعد المجرد يقدمان أعمالًا رائعة جدًا، وأنا من أوائل من طالبوا منذ أكثر من 20 عامًا بوصول الأغنية المغربية إلى العالمية، واليوم أرى أنها بالفعل وصلت إلى كل الشرق الأوسط والعالم.”

حفل وائل جسار الليلة في المسرح الوطني

يُحيي جسار حفله على المسرح الوطني محمد الخامس في العاصمة الرباط، ويقدّم خلاله مجموعة من أشهر أغانيه المحبوبة لدى الجمهور المغربي، إلى جانب مفاجآت فنية من ألبوم جديد يعمل على تحضيره حاليًا.

في المقابل، وصلت النجمة المصرية روبي فجر اليوم إلى المغرب، استعدادًا لحفلها المنتظر على منصة النهضة، ومن المقرر أن تغني باقة من أشهر أغنياتها التي تلاقي رواجًا واسعًا بين جمهورها، وسط توقعات بحضور كثيف للحفل.

وائل جسار ينضم رسميًا إلى “روتانا”

وفي سياق آخر، أعلن مؤخرًا عن توقيع وائل جسار عقد تعاون رسمي مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات، بحضور الرئيس التنفيذي سالم الهندي، والمدير التنفيذي للشؤون الفنية في القاهرة أسامة رشدي، لتقديم سلسلة من المشاريع الغنائية الجديدة.

وقد عبّر جسار عن سعادته بانضمامه إلى “كتيبة نجوم روتانا”، وصرّح قائلاً: “روتانا شركة رائدة في مجال الفن، والتعاون معها سيثمر عن أعمال قوية تُضاف إلى تاريخي الغنائي وتليق بجمهوري في الوطن العربي.”

ويستعد جسار حاليًا لتسجيل مجموعة من الأغاني الجديدة ضمن خطة تعاون مستقبلي مع “روتانا”، على أن تُطرح قريبًا ضمن أولى ثمار هذا التعاقد.

نجوم “موازين 2024”

تجدر الإشارة إلى أن الدورة الحالية من مهرجان موازين تشهد مشاركة نخبة من نجوم الغناء في العالم العربي، من بينهم شيرين عبد الوهاب، نانسي عجرم، راغب علامة، ديانا حداد، زياد برجي، وآخرون، في نسخة تُعد من الأضخم في تاريخ المهرجان.