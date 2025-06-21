غادة عبد الرازق تعود إلى السينما مع “أحمد وأحمد”.. إطلالة لافتة على البوستر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعود النجمة غادة عبد الرازق إلى الشاشة الكبيرة بظهور خاص ضمن أحداث فيلم “أحمد وأحمد”، الذي يجمعها مجددًا بالنجم أحمد السقا بعد 19 عامًا من تعاونهما السينمائي الأول في فيلم “عن العشق والهوى”. ومن المقرر طرح الفيلم في دور العرض المصرية يوم الأربعاء 2 يوليو، ليكون باكورة أفلام موسم صيف 2025 السينمائي.

غادة عبد الرازق بدور “زوزو”

وكشفت الشركة المنتجة عن البوسترات الفردية لأبطال العمل، وتصدّر بوستر غادة عبدالرازق التي ظهرت بشخصية “زوزو”، حبيبة أحمد السقا في الفيلم، والتي يقابلها خلال تواجده في ملهى ليلي أثناء رحلته لاكتشاف ماضيه بعد فقدان ذاكرته بسبب حادث غامض. وبسبب عدم تذكره لها، تنشأ سلسلة من المفارقات الكوميدية بينهما.

القصة: مغامرة كوميدية بطابع أكشن

تدور أحداث فيلم “أحمد وأحمد” في إطار من الكوميديا الممزوجة بمشاهد الأكشن، حيث يجسد أحمد فهمي شخصية “أحمد”، مهندس ديكور يعود إلى مصر بعد سنوات في الخارج، ليكتشف إصابة خاله أحمد (أحمد السقا) في حادث غامض يفقده الذاكرة.

مع تطور الأحداث، يكتشف “أحمد” أن خاله هو العقل المدبر لإمبراطورية إجرامية خفية، ما يدفعه إلى مساعدته في استعادة ذاكرته، وكشف أسرار الماضي بينما يهربان من أعداء خطرين. يجمع الفيلم بين التشويق والمواقف الطريفة، في مغامرة غير متوقعة.

فريق العمل

فيلم “أحمد وأحمد” من بطولة: أحمد السقا، أحمد فهمي، جيهان الشماشرجي، علي صبحي، حاتم صلاح، أحمد الرافعي، أحمد عبدالوهاب، رشدي الشامي، ويظهر ضيفَا شرف: طارق لطفي، وغادة عبدالرازق.

العمل من تأليف أحمد درويش ومحمد عبدالله سامي، تحت إشراف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي (كيمز)، وإخراج أحمد نادر جلال.

آخر أعمال غادة عبدالرازق

وكان آخر ظهور سينمائي لغادة عبد الرازق فيلم “تاني تاني” بمشاركة أحمد عيد وبيومي فؤاد، حيث قدمت دور موظفة بنك تدخل في علاقة صداقة قديمة مع رجلين يبدآن التنافس للزواج منها في إطار كوميدي.

وفي موسم دراما رمضان 2025، شاركت في مسلسل “شباب امرأة” المأخوذ عن رواية أمين يوسف غراب، وقدمت فيه بطولة درامية بـ 15 حلقة، إلى جانب نخبة من النجوم، بينهم يوسف عمر، محمود حافظ، وداليا شوقي، من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج أحمد حسن.