رحلة إلى الفضاء وألبوم فاشل.. كواليس خلاف كاتي بيري وأورلاندو بلوم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عادت الأضواء لتُسلّط على علاقة النجمة العالمية كاتي بيري والممثل أورلاندو بلوم، ولكن هذه المرة ليس بسبب قصة حب رومانسية، بل على خلفية توتر وخلافات تصاعدت في الأسابيع الأخيرة، وبدأت تترك أثرها علنًا على علاقتهما.

رحلة “بلو أوريجين” تثير شرارة الخلاف

ووفقًا لما نشرته صحيفة Daily Mail، فإن التوتر بين الثنائي بدأ عقب رحلة كاتي بيري إلى الفضاء في أبريل الماضي، ضمن فريق مركبة “بلو أوريجين” بقيادة لورين سانشيز، خطيبة الملياردير جيف بيزوس.

مصادر مقرّبة أشارت إلى أن أورلاندو لم يُبدِ أي دعم معنوي يُذكر، بل وصف التجربة بـ”السخيفة والمحرجة”، ما تسبب بخيبة أمل كبيرة لبيري، التي كانت تنتظر تشجيعه الكامل لهذه المغامرة الفريدة.

توتر قبل زفاف بيزوس.. وغياب بيري يزيد الأزمة

الخلاف بين النجمين تفاقم مع اقتراب موعد زفاف جيف بيزوس ولورين سانشيز، المزمع إقامته في مدينة البندقية الإيطالية. فبينما يخطط أورلاندو بلوم لحضور الزفاف، لن تتمكن بيري من المشاركة بسبب التزامات فنية في أستراليا.

ووفقًا للتقارير، اعتبرت كاتي إصرار أورلاندو على الحضور رغم غيابها “تصرفًا استفزازيًا”، خاصة أنها ترى أن علاقتها بالثنائي بيزوس-سانشيز كانت أوثق من علاقة بلوم بهما.

أزمة مهنية تضاعف الضغوط

التوتر العاطفي ترافق أيضًا مع ضغوط مهنية تعيشها كاتي بيري مؤخرًا، بعد تعرض ألبومها الأخير “143” لانتقادات شديدة، وُصف خلالها بأنه “ضعيف وغير أصيل”. كما لم تلقَ جولتها الغنائية الحالية صدى إيجابيًا، بل أثارت موجة سخرية على منصات التواصل الاجتماعي، خصوصًا بسبب إطلالتها ذات الطابع “الفضائي”.

بيري ترد بمنشور شخصي.. وبلوم يشعر بالخذلان

في محاولة لتغيير السياق العام، نشرت بيري مؤخرًا صورة لأورلاندو بلوم بدون قميص، مرفقة بتفاصيل خاصة من علاقتهما، وهو ما اعتبره البعض محاولة للفت الأنظار نحو حياتهما الشخصية، وسط الانتقادات الفنية المتواصلة.

وفي المقابل، نقل مصدر مقرب من بلوم انزعاجه من تجاهل بيري لنصائحه السابقة، قائلاً: “لقد نصحها بعدم إصدار الألبوم، وعدم خوض تجربة الفضاء، وعدم إطلاق جولتها الجديدة، لكنها لم تصغِ. لقد تغيّرت كثيرًا، ولم تعد الشخص الذي عرفه قبل عام.”

تطوّرات العلاقة بين كاتي بيري وأورلاندو بلوم لا تزال حتى اللحظة غير محسومة، في وقت يترقّب فيه الجمهور ما إذا كانت هذه الخلافات مؤقتة، أم بداية لانفصال محتمل بين الثنائي.