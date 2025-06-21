رسالة غامضة من طليقة باسم ياخور تُثير التساؤلات.. فهل كانت موجهة إليه؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شاركت الكاتبة السورية رنا الحريري، طليقة النجم باسم ياخور، صورة عبر حسابها الرسمي ظهرت فيها برفقة كلبها، إلا أن الأنظار لم تتوجه للصورة بقدر ما شدّها التعليق المرفق، الذي حمل نبرة مؤثرة واعتبره كثيرون رسالة مبطنة تحمل إسقاطات شخصية.

وكتبت الحريري: “لما تمنح الكلب أو أي حيوان أليف حب ورعاية… بيحبك أضعاف وبيبقى جنبك. بس لما تمنح إنسان حب واهتمام، غالبًا بيشوف حاله هو مركز الكون، ويمكن يحسك مقصر ويحاول يلاقي بديل.”

رسالة أم تأملات؟

التعليق الذي جاء بصيغة وجدانية أثار جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبره البعض بمثابة “لطشة” مباشرة لشخص ما، فيما ذهب آخرون للربط بينه وبين الشائعات التي طالت علاقتها السابقة بباسم ياخور، خاصة في ظل غيابهما التام عن أي تفاعل علني متبادل منذ الإعلان غير الرسمي عن انفصالهما قبل أشهر.

في المقابل، رأى آخرون أن كلمات الحريري لا تحمل بالضرورة دلالات شخصية، بل قد تكون مجرد تعبير صادق عن تأملاتها في الفرق بين وفاء الحيوانات وتقلبات العلاقات الإنسانية.

تساؤلات مستمرة وصمت الطرفين

المنشور أعاد إلى الواجهة التساؤلات حول طبيعة العلاقة بين رنا الحريري وباسم ياخور، لا سيما أن الطرفين لم يعلّقا رسميًا على شائعات الانفصال التي ظهرت قبل أشهر، واكتفيا بالابتعاد عن الأضواء، دون أي ظهور مشترك أو تفاعل عبر السوشيال ميديا.

وتُعرف رنا الحريري بمواقفها الصريحة وتدويناتها التي تجمع بين الطابع الإنساني والاجتماعي، ما يجعل كل منشور لها محط متابعة وتفسير من قبل جمهورها، خاصة في ظل الفترة التي تمرّ بها حياتها الشخصية.