"النسخة 3.3"... فايا يونان تحتفل بعيدها وهذه رسالتها

ميرنا وليد - بيروت - احتفلت الفنانة السورية فايا يونان بعيد ميلادها الـ33 بأسلوبها الخاص، حيث شاركت متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي رسالة ملهمة مليئة بالتأمل والتفاؤل، عبّرت فيها عن امتنانها لما حمله العام المنصرم من دروس ونِعَم.



وكتبت فايا في منشورها:"Version 3.3 successfully updated، تم تحديث النسخة 3.3 بنجاح، كانت سنة مليانة دروس ونِعَم. رحلة الحياة كل مالها عمتحلى وكأنها لِغز عميتحلحل، والتلاتينات قد يكونو لهلق عَقدي المُفضّل بسنين عمري، بنكتشف حالنا اكتر وبننفض من علينا كل شي اكتسبناه ما بيعنيلنا وبنقرّب نوصل للحكمة والسلام بخطوات أكثر ثقة."

وأرفقت منشورها باقتباس من الشاعر الفلسطيني محمود درويش: "ونحن نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا"، في إشارة إلى التمسك بالأمل رغم التحديات.

وقد تلقت فايا عشرات المعايدات من جمهورها ومتابعيها، الذين عبّروا عن محبتهم وتقديرهم لفنانة باتت تُعرف بصوتها الدافئ وكلماتها الصادقة.