ممثلة كويتية تودع أحد منصات التواصل الإجتماعي لهذا السبب

ميرنا وليد - بيروت - أعربت الممثلة الكويتية فرح الصراف عن استيائها من الأجواء السائدة على أحد منصات مواقع التواصل الإجتماعي، معلنة مغادرتها لها بشكل صريح،

وعلقت قائلة :"تويتر مع السلامه، صاير فعلاً X، أخبار الدنيا كلها ما تسر للأسف.

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وتعكس كلمات الصراف حالة من الضيق والانزعاج من المحتوى المنتشر مؤخرًا على المنصة، لا سيما في ظل الأوضاع العالمية والمحلية المتأزمة، والتي باتت تغلب عليها الأخبار السلبية.

وقد تفاعل عدد من المتابعين مع تغريدتها بين من أيد قرارها وشارَكها مشاعر الإحباط، ومن عبّر عن أسفه لغيابها المتوقع عن منصة طالما شاركت عبرها آرائها وتفاصيل من حياتها الفنية والشخصية.