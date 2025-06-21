ميرنا وليد - بيروت - أعربت الممثلة الكويتية فرح الصراف عن استيائها من الأجواء السائدة على أحد منصات مواقع التواصل الإجتماعي، معلنة مغادرتها لها بشكل صريح،
وعلقت قائلة :"تويتر مع السلامه، صاير فعلاً X، أخبار الدنيا كلها ما تسر للأسف.
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وتعكس كلمات الصراف حالة من الضيق والانزعاج من المحتوى المنتشر مؤخرًا على المنصة، لا سيما في ظل الأوضاع العالمية والمحلية المتأزمة، والتي باتت تغلب عليها الأخبار السلبية.
وقد تفاعل عدد من المتابعين مع تغريدتها بين من أيد قرارها وشارَكها مشاعر الإحباط، ومن عبّر عن أسفه لغيابها المتوقع عن منصة طالما شاركت عبرها آرائها وتفاصيل من حياتها الفنية والشخصية.
كانت هذه تفاصيل خبر ممثلة كويتية تودع أحد منصات التواصل الإجتماعي لهذا السبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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