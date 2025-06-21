شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز شخصيات قدمتها سعاد حسنى فى السينما.. نعيمة وزوزو وشفيقة وإحسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم السبت الـ 21 من شهر يونيو، مع ذكرى رحيل الفنانة الكبيرة سعاد حسنى التى طالما اشتهرت بأنها ضمن أهم الممثلات فى تاريخ السينما المصرية والعربية لما تميزت به من كاريزما خاصة عكستها موهبة خالصة ساعدتها على لعب أعقد الأدوار بأسهل الطرق، وخلال التقرير التالى نسلط الضوء على أبرز أدوارها التى حفرت بها اسمها فى عالم النجومية.

فاطمة فى الزوجة الثانية

تلك المرة مع أحد أفضل أفلام السينما المصرية والعربية الذى صنف من أفضل 100 فيلم فى التاريخ، وهو فيلم الزوجة الثانية الذى لا يزال يحظى بنجاح كبير ومشاهدات كبيرة كلما تم عرضه على شاشة التليفزيون في رائعة صلاح أبو سيف، الذى أخرج ملحمة فنية من بطولة سعاد حسنى، صلاح منصور، سناء جميل، وقد قدمت سعاد حسنى خلال الفيلم أحد أفضل أدوارها في تاريخها.

نعيمة

البداية مع واحد من أفضل أفلامها وهو الأول لها فيلم حسن ونعيمة، بعدما بدأت به مع النجومية في أولى بطولاتها وهي في سن 16 عاما فقط، إلا أنها كونت ثنائيا ناجحا مع محرم فؤاد واستطاعت تجسيد دور نعيمة باقتدار، ليحقق العمل نجاحًا كبيرًا.

القاهرة 30

مرة أخرى مع ملحمة فنية، لكن تلك المرة في قالب مختلف بعيداً عن ريف الزوجة الثانية، بتسليط الضوء على القاهرة وحكاياتها في فترة من فترات الصراع ما بين الاحتلال الإنجليزي والمصريين بطوائفهم ما بين طبقة البشوات والإقطاعيين وحياة القصور إلى حياة المهمشين، وكيف وصلت القاهرة لأدنى مستوياتها بعدما صار كل شيء بثمن لتجسد سعاد حسنى في الفيلم دور مُركب وصعب للغاية.

شفيقة في شفيقة ومتولي

ملحمة فنية اشترك فيها مجموعة من أفضل الممثلين فيكفى ذكر أحمد زكى، محمود عبد العزيز، أحمد مظهر إلى جانب سعاد حسنى في أحد أروع أفلام السينما العربية، والتي لعبت فيه سعاد حسنى دور شفيقة باقتدار وكونت ثنائى مميز مع الراحل أحمد زكى الذى لعب دور شقيقها ليقدموا فيلماً رآه الكثيرون متكامل.

زوزو

تلك المرة مع الفيلم الاستعراضى الملىء بالأغانى، التي غنتها سعاد حسنى وأدخلت بها البهجة على قلوب مشاهدي الفيلم الذى كسر أرقاماً قياسية وقتها بشباك التذاكر واستمر عرضه لفترة طويلة بسبب حالة النجاح الذى حققها.