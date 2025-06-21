شكرا لقرائتكم خبر عن فات الميعاد الحلقة 6.. محمود البزاوي يتوعد لأحمد مجدي بعد دخول ابنته المستشفى والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الحلقة السادسة من مسلسل فات الميعاد، الكثير من الاحداث، حيث طلبت بسمة "أسماء أبو اليزيد" من سماح "فدوى عابد" أن تتصل بوالدها ليأتي لها المستشفي، وعندما وصل والدها "محمود البزاوي" سأل عن سبب دخولها المستشفى ولكن كذب عليه زوجها "أحمد مجدي" وقال إنه بسبب ضغوطات العمل.

خافت سماح" فدوى عابد" على بسمة، وذهبت للطبيب لتخبره بحقيقة الأمر وأن ما حدث لها بسبب مشاجرة بينها وبين زوجها، وعندما دخل والدها ليطمئن عليها من الطبيب، لمح له الطبيب عن هذه المشاجرة، ما جعله يخرج لروح ابنته ويتوعد له إذا كان ماحدث بسببه لن يتركه، وهنا تدخلت أخت بسمة "مارتينا عادل" التي كشفت لوالدها عن أن مسعد "أحمد مجدي" يضرب أختها دائما.

وكان قد بدأت الحلقة الخامسة من مسلسل فات الميعاد، بذهاب بسمة "أسماء أبو اليزيد" ومسعد "أحمد مجدي"، للطبيبة التي كشفت لهم عن أن بسمة حامل في بنت، ولكن عكست نظرات مسعد حزنه على هذا الخبر، ولاحظت بسمة ذلك، مما جعلها تقول له من المؤكد أنه سيتركها تختار هي اسم البنت، فنفى مسعد ذلك كما نفى حزنه على هذا الخبر.

يذكر أن مسلسل فات الميعاد مكون من 30 حلقة، ومن تأليف عاطف ناشد وإسلام أدهم وناصر عبدالحميد، وإخراج سعد هنداوي، بطولة أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد علي رزق، أحمد صفوت، هاجر عفيفي، محمد أبو داوود، وعدد آخر من الفنانين، إنتاج شركة سكوير ميديا للمنتج إبراهيم حمودة.

وكانت آخر أعمال أسماء أبو اليزيد مسلسل "النص"، للنجم أحمد أمين، الذي عرض ضمن السباق الرمضاني الماضي 2025، ويشاركهما بطولته كل من: صدقي صخر، حمزة العيلي، دنيا سامي، عبد الرحمن محمد، وسامية طرابلسي، ويستند المسلسل إلى معالجة درامية مستوحاة من وقائع تاريخية، حيث يستلهم أحداثه من كتاب "مذكرات نشال" للباحث التاريخي أيمن عثمان، وهو من تأليف شريف عبد الفتاح، عبد الرحمن جاويش، ووجيه صبري، ومن إنتاج شركة أروما والمنتج محمد جبيلي.