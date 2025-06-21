شكرا لقرائتكم خبر عن في يوم الأب.. كارول سماحة ترثي زوجها الراحل وليد مصطفى: تركت فراغًا كبيرًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت النجمة كارول سماحة على رثاء زوجها الراحل الدكتور وليد مصطفى، معبرة عن اشتياق ابنتهما له، خاصة أن اليوم 21 يونيو يتزامن مع عيد الأب العالمي.

نشرت كارول سماحة العديد من الصور التي تجمع زوجها الراحل بابنتهما، وذلك من خلال حسابها بموقع "إنستجرام"، معلقة عليها: "تركت فراغا كبيرا بقلبها، كنت الحضن، والأمان، والسند، بعدك بكل زاوية بالبيت، بكل تفصيل، بكل لحظة ضعف مندور فيها عنك".

وتابعت: "عم حاول قد ما فيّي عبّي الفراغ اللي تركتو، بس ما في حدا بيشبهك، أنت مش بس أب، إنت مدرسة حب وتضحية ما بتتكرر، كل عيد أب وروحك مرتاحة بالسما، يا أطيب وأحن أب بالدني".

يُذكر أن الفنانة اللبنانية كارول سماحة ظهرت للمرة الأولى فى وسائل الإعلام بعد وفاة زوجها، المنتج الدكتور وليد مصطفى، خلال مشاركتها فى حفل إطلاق عرض مسرحية "كلو مسموح"، وأنها تنفذ وصية زوجها قبل رحيله.

وعبرت كارول سماحة عن مشاعرها الصعبة فى هذه المرحلة، قائلة: "الألم كبير، لكن التركيز بالنسبة لى هو الأهم الآن"، مشيرة إلى أن كلمات زوجها الأخيرة ما زالت تتردد فى ذهنها، حيث أوصاها قبل رحيله: "شو ما صار، كمّلى المسرحية، مهما حصل ، التي تُعرض حالياً، حظيت بتفاعل جماهيري لافت، فيما يُعتبر إهداؤها لروح صبري إشارة إلى تأثيره البارز في الوسط الفني والإعلامي.