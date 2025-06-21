أنغام بتصرف مثير للجدل بسبب مُعجب-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يُظهر عدم رضا الفنانة المصرية أنغام على تصرف أحد رجال الأمن مع معجب وذلك في إحدى حفلاتها، اذ أصرّت ان يقترب المعجب نحوها كي يسلمها الورد بنفسه.



وأشاد كثيرون بتصرف أنغام ورقيها بالتعامل مع الجمهور.

وكانت أطربت أنغام جمهورها في الرياض، بحفل غنائي ضخم شهد حضورًا جماهيريًا كامل العدد، بلغ 13 ألف شخص، وذلك على خشبة مسرح محمد عبده أرينا، ضمن فعاليات موسم الرياض، بقيادة المايسترو هاني فرحات.

وغنت أنغام خلال الحفل، 31 أغنية من أرشيفها الغنائي، في أمسية طربية إستثنائية، جمعت بين الإحساس والأداء المبهر.

