شاتاي أولسوي يحصل على هذه الجنسية

ميرنا وليد - بيروت - ذكرت وسائل إعلام تركية ان النجم شاتاي أولسوي قد حصل على جنسية والده الذي هاجر قديما من بلغاريا، الا ان شاتاي لم يُعلّق بعد على هذا الخبر.



الجدير ذكره أن شاتاي كان قد بدأ مسيرته المهنية كعارض أزياء في عمر الثامنة عشرة، وفي عام 2010 فاز شاتاي أولسوي بلقب أفضل عارض أزياء في تركيا، وهذا ما ساعده على الإنتقال فوراً إلى الأعمال الدرامية التلفزيونية، فقد شارك في مسلسل "أسميتها فريحة" الذي حقق شهرة كبيرة جداً في تركيا والعالم العربي ايضا.

