اختبار من الله.. أول تعليق من أحمد سعد بعد تعرضه لحادث خطير

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 21 يونيو 2025 01:28 مساءً - كشف الفنان أحمد سعد عن تفاصيل تعرضه لحادث سير خلال قيادته سيارته الجديدة برفقة أولاده، وطمأن الجمهور أن حالتهم الصحية جميعاً جيدة ومستقرة ولم تحدث أي إصابات.

حادث أحمد سعد وأسرته

تحدثعن تفاصيل الحادث عبر مداخلة هاتفية أجراها من الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية وقال: "أنا عارف إن العين بتيجي للعربية بعد الشراء، كنت بجربها ومعايا أولادي بفرحهم، وطلعت من المعرض على الحادثة، ومقطورة نقل طيرتني"، وتابع حديثه قائلاً: "العربية كانت لسه من غير نمر ولا متأمن عليها، وحاسس إن ربنا بيختبرني بعد ما رجعت من الحج".

كان أحمد سعد قد أثار قلق محبيه بعدما نشر صورة الحادث عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام، وكتب تعليق قال فيه: "لله ما اعطى والله ما اخذ كنت بجربها ورايح أعلق نمرها ولكن حصلى حادث، بس الحمد الله أنا وأولادي وزوجتي بخير".

يُشار إلى أن أحمد سعد قام بأداء فريضة الحج خلال الأيام الماضية، برفقة عدد من النجوم أبرزهم عمرو سعد وأحمد السقا، وظهر في عدد من المقاطع المصورة وهو يقوم بتلاوة القرآن بصوتٍ عذب وسط مجموعة من أصدقائه.

أحمد سعد يفاجئ الجمهور بتوديعه للتاتو

في خطوةٍ مفاجئة لعدد كبير من متابعيه، بدأ الفنان أحمد سعد في تنفيذ قرار إزالة التاتو من جسده، وعبر عن سعادته بهذا القرار وشاركه مع جمهوره من خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، ظهر فيه داخل أحد المراكز الطبية أثناء الخضوع لجلسة إزالة التاتو بالليزر.

الخطوة لاقت تفاعلًا واسعاً من عدد من النجوم الذين رحبوا بهذا القرار، وعبروا عن دعمهم له في التعليقات، مشيدين بشجاعته وحرصه على التغيير الإيجابي في حياته الشخصية والمهنية.

يمكنك متابعةموقف طريف بين أحمد سعد وجمهوره في حفله الأخير

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