كيت ميدلتون تشارك رسالة بعد تغيبها عن حدث رويال أسكوت

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 21 يونيو 2025 01:28 مساءً - بعد أن انضمت لأفراد العائلة المالكة البريطانية في يوم ميلاد الملك الرسمي Trooping the Colour ويوم الرباط، تغيبت كيت ميدلتون عن حضور الحدث الاجتماعي والرياضي للخيل المهم في تقويم العائلة المالكة "رويال أسكوت" Royal Ascot.

هذا ما شاركته كيت ميدلتون بعد تغيبها عن رويال أسكوت

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في أسبوع رعاية الأطفال، الذي ينتهي في 22 يونيو، شاركت كيت ميدلتون رسالة جديدة، صدرت يوم أمس الجمعة 20 يونيو، أشادت من خلالها بدور "دور الرعاية" في رفع معنويات الأطفال المصابين بأمراض خطيرة، ودعمهم وعائلاتهم في الحياة والموت وما بعدهما. وقالت إنه "شرفٌ عظيم" لها أن ترى عن كثب عمل المبذول فيهما.

في رسالتها بتاريخ 20 يونيو، كتبت كيت: "لا يتوقع أي والد أن يسمع أن طفله يعاني من حالة صحية خطيرة قد تُقصّر عمره. للأسف، هذا هو الواقع الذي تواجهه آلاف العائلات في جميع أنحاء البلاد، مما يُحزنهم ويدفعهم للخوف من المستقبل، وغالباً ما يُشعرهم بعزلة شديدة". وأضافت: "إنّ حصولهم على دعم إحدى دور رعاية الأطفال الـ 54 في المملكة المتحدة؛ يعني أنهم لن يواجهوا هذا المستقبل وحدهم. بصفتي راعيةً لدار رعاية الأطفال في إيست أنجليا ودار رعاية الأطفال "تي هافان" في جنوب ويلز، يُسعدني أن أرى بنفسي العمل الاستثنائي الذي تُقدمه دور رعاية الأطفال لدينا، فهي تُسعد الأطفال وعائلاتهم في حياتهم ومماتهم وما بعدهم؛ من خلال الضحك والمرح واللعب، بالإضافة إلى الاستماع والاحتواء والرعاية والمشاركة.

واختتمت كيت حديثها قائلةً: "في أسبوع رعاية الأطفال هذا، آمل أن تنضموا إليَّ في الاحتفال بالعمل المُغيّر للحياة الذي تقوم به، وشكرهم على الرعاية الحيوية التي يُقدمونها للأطفال وعائلاتهم الذين يمرون بأصعب الأوقات".

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والدة كيت ميدلتون تنوب عنها في رويال أسكوت

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شاركت والدة كيت ميدلتون؛ كارول ميدلتون، البالغة من العمر 70 عاماً، الأمير ويليام في حضور سباق رويال أسكوت، بعد انسحاب الأميرة المفاجئ، على الرغم من إدراجها في البداية على قائمة الحضور. وشوهد الأمير ويليام وهو يتبادل أطراف الحديث مع والدة أميرة ويلز، كارول ميدلتون، وبديا في حالة معنوية جيدة، ما ينفي تعرض كيت ميدلتون لأي وعكة صحية.

وفي غيابها، انضم الأمير ويليام إلى الملك تشارلز والملكة كاميلا في الموكب الملكي، وقام بدور مميز، حيث قدم كأس السباق بنفسه، والذي قد مُنح للجواد أومبودزمان، الذي كان يمتطيه الفارس ويليام بويك.

وحضرت والدة كيت، كارول ميدلتون، الحفل برفقة زوجة ابنها، أليزي ثيفينيه، المتزوجة من شقيق كيت، جيمس ميدلتون. وأمضت كارول بعض الوقت في الدردشة مع الملك تشارلز أثناء مشاهدتهما للسباق معاً من المقصورة الملكية.

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ومن الجدير بالذكر أن هذه هي السنة الثانية على التوالي التي تغيب فيها كيت عن سباق رويال أسكوت. في العام الماضي، حضر ويليام السباق منفرداً أيضاً، إذ كانت كيت تتلقى علاجاً كيميائياً لنوع غير مُعلن من السرطان، والذي أعلنت عنه في مارس 2024.

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