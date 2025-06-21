مروان حامد يزور استديوهات "بيج تايم" ويواصل التحضيرات للفيل الأزرق 3

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 21 يونيو 2025 01:28 مساءً - يستعد صناع فيلم "الفيل الأزرق" للتحضير للموسم الثالث من الفيلم خلال الفترة الحالية، وتجري التجهيزات بشكلٍ سريع بين وضع اللمسات النهائية على السيناريو والحوار، ومعاينة أماكن التصوير التي يقوم بها المخرج مروان حامد.

التحضيرات للفيل الأزرق 3

نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية مقطع مصور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك للمخرج مروان حامد، خلال زيارته لـ استوديوهات الحصن BigTime. وظهر مروان حامد في الفيديو خلال جولته داخل الاستديوهات وسط أجواء من الحماس والترقب، وكتب تركي آل الشيخ تعليق قال فيه: "زيارة العزيز مروان حامد لاستديوات الحصن BigTime للتجهيز للفيل الأزرق 3".

تفاعل عدد كبير من الجمهور مع هذا المقطع وأبدوا حماسهم للجزء الجديد من العمل، خاصةً وأن المستشار تركي آل الشيح وعد مؤخراً بأن الفيل الأزرق 3 سيتم تصويره بشكلٍ مختلف وعالمي، مما زاد جرعة التشويق عند محبي هذا العمل.

تركي آل الشيخ يدعم الفيل الأزرق

يُشار إلى أن المستشار تركي آل الشيخ كشف في لقاءٍ سابق مع الإعلامي عمرو أديب عن حماسه لتقديم فيلم الفيل الأزرق بشكلٍ مختلف، ليستكمل النجاحات التي حققها في الموسم الأول والثاني، وقال نصاً: "نسعى لجعل الفيل الأزرق يتخطى حدوده المعتادة. نحن ندعم هذا المشروع بالكامل، لأنه استثمار رابح للجميع. هناك تفاهمات حالياً لدعم الجزء الرابع أيضاً بشكلٍ كامل، ونتطلع لأن يكون الفيل الأزرق 3 و4 على مستوى عالمي جديد".

نجاح كبير للفيل الأزرق

يُعتبر فيلم "الفيل الأزرق" من أنجح الأعمال السينمائية في تاريخ السينما المصرية. استطاع الفيلم تحقيق إيرادات تجاوزت 100 مليون جنيه، ليصبح علامة بارزة في السينما، خاصة أنه مزج بين الإثارة والغموض، وقدم رؤية فنية مختلفة. الفيلم من إخراج مروان حامد وتأليف أحمد مراد، وبطولة كريم عبد العزيز، هند صبري، نيللي كريم، وإياد نصار.

يمكنكم قراءة: موسم الرياض يحقق قفزة جديدة في أعداد زائري فعالياته المتنوعة

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».