Karate Kid: Legends.. هل سيحظى بنفس نجاح السلسلة السابقة؟

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 21 يونيو 2025 01:28 مساءً - يُعرض حالياً في دور السينما فيلم Karate Kid: Legends الذي يُعد استكمالاً لسلسلة أفلام Karate Kid الشهيرة الذي استكمل أحداثها مسلسل Cobra Kai. وجاء Karate Kid: Legends ليُقدم لنا مزيجاً من الحركات القتالية المبهرة، والدراما الإنسانية المؤثرة، من خلال شخصيات مألوفة وأخرى جديدة، تسعى لإثبات الذات ومواجهة صراعات الحياة على حلبة الكاراتيه وخارجها.

في الموضوع التالي سنقترب أكثر من فيلم Karate Kid: Legends الجديد، وسنتعرف إلى سلسلة Karate Kid سواء الأفلام أو المسلسل، وكيف جاء العمل الجديد ليُعيد السلسلة الشهيرة للواجهة مرة أخرى.

Karate Kid: Legends

تدور أحداث الفيلم حول بطل الكونغ فو "لي فونغ" الذي انتقل مع والدته من بلدته في الصين إلى مدينة نيويورك الأمريكية، ومن خلال وجوده بالمدينة تنشأ قصة حب بينه وبين فتاة يعمل والدها كبائع للبيتزا. كانت هذه الفتاة مرتبطة من قبل بشخص سيء السمعة، وعلى الرغم من انتهاء علاقتهما، إلا أنه يشعر بالغيرة من "لي" لحب الفتاة له، فيقرر الانتقام منه، فيتنمر عليه ويدخل في صراعات معه.

وبينما يمتلك "لي" مهارات في لعبة الكونغ فو، إلا أنه يأبى أن يستخدمها ليدافع عن نفسه، فهو لديه أزمة نفسية تكمن في وفاة شقيقه بسبب تلك اللعبة. ومع تصاعد الأحداث، يقرر لي المشاركة في مسابقة كاراتيه، لكن مهاراته وحدها لا تكفي، فيلجأ لمساعدة ونصح وتوجيه السيد هان ودانيال لاروسو، اللذين يساعدانه في تعلم دمج أسلوبين في واحد؛ ليُنافس في فنون القتال.. فهل سينجح في المسابقة أم لا؟

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بوستر الفيلم وأبطال العمل

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يسيطر على البوستر الرسمي للفيلم أبطاله وهم جاكي شان (في دور السيد هان)، بن وانغ (في دور لي فونغ)، رالف ماتشيو (في دور دانيال لارسو). ورغم أن ظهور جاكي شان ورالف ماتشيو عبارة عن بضع دقائق في الفيلم، إلا أنهما تصدرا البوستر، وهذا يرجع بسبب دورهما في التأثير في البطل "لي فونغ" للتغلب على ماضيه، وبالتالي يتغير مجرى الأحداث من شخص مستسلم لشخص ينهض من جديد، ويتغلب على ما يدور في أعماقه النفسية.

ويشارك في بطولة الفيلم أيضاً جوشوا جاكسون (في دور فيكتور ليباني)، سادي ستانلي (في دور ميا ليباني) ابنة جوشوا جاكسون، أراميس نايت (في دور كونور داي).

ما يميز الفيلم

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ما يميز الفيلم أنه أدمج شخصية السيد هان (جاكي شان) بطل فيلم Karate Kid عام 2010، ودانيال لارسو (رالف ماتشيو) من فيلم Karate Kid في أجزائه الأولى.

عام 2010، ودانيال لارسو (رالف ماتشيو) من فيلم في أجزائه الأولى. يحتوي الفيلم على العديد من العلاقات؛ علاقة الأم بابنها، علاقة البطل بحبيبته ووالدها الذي يعتبره والده الروحي.

يتميز الفيلم بإيقاعه السريع، وبالتالي لن يشعر المشاهد بالملل من طول الأحداث. وهذه النقطة يعتبرها البعض نقطة ضعف في أحداث الفيلم، بمعنى أن على المشاهد التركيز جيداً في الأحداث لأنها تتم بسرعة، لأننا نجد أن جوشوا جاكسون فجأة يختفي، وبنفس السرعة يظهر جاكي شان ورالف ماتشيو، وأيضاً بنفس السرعة يظهر الفتى المتنمر على "لي" ويدخلان في المسابقة التي تنتهي لصالح "لي"، فقد يكون الفيلم يحتاج لمدة أطول.

بالإضافة للحركات القتالية السريعة للعبتي الكونغ فو والكاراتيه، يحتوي الفيلم على العديد من المشاعر الإنسانية، نجد منها علاقة الأم بابنها، البُعد النفسي الذي نجده مدفوناً بداخل "لي" بعد الصدمة النفسية التي تلقاها لوفاة شقيقه بسبب لعبة الكونغ فو، فهو يحتاج الدعم النفسي أكثر من إتقانه للعبة.

أيضاً نجد في الفيلم الرومانسية من خلال قصة حب "لي" و"ميا". وبوجود جاكي شان لا يخلو الفيلم من الكوميديا الذي اعتاد عليها، ويجدها الجمهور في معظم أفلامه. كما نجد أيضاً قيمة القدوة والنصح والإرشاد من خلال جاكي شان (في دور السيد هان) ورالف ماتشيو (في دور دانيال لارسو)، وكيف أثرا في بن وانغ (البطل لي فونغ).

لم يغفل الفيلم الجديد الإشارة لبطل Karate Kid في أجزائه السابقة بات موريتا، الذي ظل بطلاً للسلسلة حتى الجزء الرابع، حيث توفي عام 2005 قبل Karate Kid لعام 2010 ليتولى جاكي شان دوره.

الموسيقى التصويرية للفيلم تم استخدامها بشكلٍ ذكي تجعلها تعزّز الأجواء، وتضيف لمسة من الحماس أو التأمل حسب المشهد.

وفي المجمل، حافظ الفيلم على روح السلسلة الأصلية، ولكن تم تقديم لمسة معاصرة وتجديد تناسب الجيل الجديد من المشاهدين.

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Karate Kid في ثوبه القديم

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أيقظ Karate Kid: Legends ذكريات سنوات للوراء بدأت منذ عام 1984، حين إصدار الجزء الأول من الفيلم والذي جاء بعنوان "Karate Kid".

Karate Kid عام 1984

ينتقل دانيال إلى مدينة جديدة؛ حيث يتعرض لمضايقات من بعض الشباب الذين يتقنون الكاراتيه. يقرر تعلمه، وعندما يبدأ السيد مياجي تدريبه، يدرك أن هذا الفن له جوانب أخرى.

الفيلم من بطولة رالف ماتشيو؛ نوريوكي "بات" موريتا؛ إليزابيث شو.

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Karate Kid الجزء الثاني عام 1986

يرافق دانيال معلمه، السيد مياجي، إلى منزل طفولة مياجي في أوكيناوا. ويزور مياجي والده المحتضر ويواجه غريمه القديم، بينما يقع دانيال في الحب ويخلق لنفسه غريماً جديداً عن غير قصد.

الفيلم من بطولة بات موريتا، رالف ماتشيو، بات إي. جونسون.

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Karate Kid الجزء الثالث عام 1989

يحاول الشرير المنبوذ جون كريس الانتقام من دانيال ومياجي، بمساعدة رفيقه في حرب فيتنام، وهو مالك ثري لشركة للتخلص من النفايات السامة.

الفيلم من بطولة رالف ماتشيو، بات موريتا، روبين ليفلي.

The Next Karate Kid عام 1994

عاد السيد مياجي، ويأخذ تحت جناحه تلميذة جديدة: فتاة مراهقة مضطربة.

في هذا الجزء، يخرج رالف ماتشيو من الفيلم، بينما يتولى البطولة بات موريتا، هيلاري سوانك، مايكل أيرونسايد.

The Karate Kid عام 2010

على عكس الجزء الجديد من Karate Kid: Legends، حيث تنتقل الأم وابنها من الصين لنيويورك، تنتقل الأم إلى الصين مع ابنها الصغير بدافع العمل. يمارس هذا الصبي ذو الاثني عشر عاماً (جايدن سميث) الكونغ فو، الذي درّبه عليه معلم الذي يقوم بدوره جاكي شان.

الفيلم من بطولة جاكي شان، جادين سميث، تراجي ب. هينسون.

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مسلسل Cobra Kai من عام 2018 وحتى عام 2025

على مدار 65 حلقة تدور أحداث مسلسل Cobra Kai، الذي يبدأ بعد مرور أربعة وثلاثين عاماً على أحداث بطولة الكاراتيه في جميع أنحاء الوادي عام 1984، يسعى جوني لورانس المتعثر إلى التكفير عن خطئه من خلال إعادة فتح دوجو كوبرا كاي سيء السمعة، وإعادة إشعال منافسته مع دانييل لاروسو الناجح الآن.

المسلسل من بطولة رالف ماتشيو، ويليام زابكا، وكورتني هينجلر.

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