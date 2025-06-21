نرمين الفقي تحتفل بميلادها في حضور الأصدقاء والجمهور يغازلها

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 21 يونيو 2025 01:28 مساءً - احتفلت الفنانة نرمين الفقي بيوم ميلادها في حفلٍ بسيط داخل منزلها جمعها بعائلتها وأصدقائها المقربين في أجواء هادئة يسودها الحب والهدوء.

نرمين الفقي تحتفل بيوم ميلادها

نشرتمقطع مصور عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام كشف من خلاله عن بعض من اللقطات التي عاشتها خلال الحفل، وكتبت تعليق قالت فيه: "بجد من قلبي فرحانه اني اول مره في حياتي احتفل باول يوم بعد الساعه 12 في يوم جديد يوم 21 ميرسي يا نوجا انتي وسوسو حبايبي وميرسي يا ناديه علي التورته الجميله ومعايده كل حبايبي "

تفاعل محبي نرمين مع هذا المقطع وهنأوها بيوم ميلادها، وأبدوا إعجابهم بجمالها وأناقتها وأكد الكثير منهم أنها ما زالت تحتفظ بروح الشباب.

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تحافظ نرمين الفقي بشكلٍ دائم على جمالها وأناقتها، وتحرص دائماً على مشاركة متابعيها بصور ولقطات مميزة تكشف عن جمالها الطبيعي، وأكدت في أكثر من لقاء أنها لم تلجأ لأي عمليات تجميلية، لكنها تهتم جيدًا بالغذاء الصحي وممارسة الرياضة باستمرار، كما أنها تهتم براحتها النفسية لأن الجمال دائمًا ما ينبع من الداخل.

آخر أعمالها الدرامية

شاركت في موسم دراما رمضان 2024 من خلال مسلسل "محارب"، الذي شاركت في بطولته إلى جانب: حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعي، منة فضالي، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عناني، نور محمود، أحمد عنان، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثي، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد. وتأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل.

وقد دارت أحداث المسلسل في إطار الدراما الاجتماعية المشوّقة، حول الشاب محارب (حسن الرداد) الذي ينزح من الصعيد إلى مدينة القاهرة، عقب وفاة والده، ويضطر للعمل في مجالات عدة حتى يُعيل أسرته. وتأخذ الأحداث منحنًى آخر حين تُتوفى والدة محارب في حادث سيارة، ويجد نفسه متورطاً في العديد من القضايا حتى يتنازل عن البلاغ الذى قدّمه ضد الشاب الذي صدم والدته بالسيارة.

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