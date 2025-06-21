ميرنا وليد - بيروت - نشرت الفنانة كارول سماحة صورة ابنتها تالا مع والدها رجل الأعمال الراحل وليد مصطفى على حسابها الخاص، اذ علّقت بالقول: "فراغ كبير بقلبها. ..كنت الحضن، والأمان، والسند، بعدك بكل زاوية بالبيت، بكل تفصيل، بكل لحظة ضعف مندور فيها عنك...عم حاول قد ما فيّي عبّي الفراغ اللي تركتو...بس ما في حدا بيشبهك، إنت مش بس أب، إنت مدرسة حب وتضحية ما بتتكرر...كل عيد أب... وروحك مرتاحة بالسما، يا أطيب وأحن أب بالدني".

وقد نال منشور كارول سماحة اعجاب عدد كبير من المتابعين.

كانت هذه تفاصيل خبر كارول سماحة برسالة مؤثرة لزوجها الراحل في عيد الأب-بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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