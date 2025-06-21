كارول سماحة تستذكر زوجها بكلمات مؤثرة في عيد الأب

ميرنا وليد - بيروت - في عيد الأب، استذكرت الفنانة اللبنانية كارول سماحة زوجها المنتج الراحل وليد مصطفى، حيث نشرت صورة له على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، وكتبت تعليقاً مؤثراً:" فراغ كبير بقلبي، كنت الحضن، والأمان، والسند، بعدك بكل زاوية بالبيت، بكل تفصيلة، بكل لحظة ضعف مندور فيها عنك، عم حاول قد ما فيّي عبّي الفراغ اللي تركتو، بس ما في حدا بيشبهك.

إنت مش بس أب، إنت مدرسة حب وتضحية ما بتتكرر كل عيد أب، وروحك مرتاحة بالسما، يا أطيب وأحن أب بالدني."