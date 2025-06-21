فنانة شهيرة تنهار بعد إصابتها في عينها

ميرنا وليد - بيروت - يوم أمس أعلنت الفنانة المصرية إيناس عز الدين عن تدهور حالتها الصحية لذلك اضطرت إلى إلغاء حفلاتها، وفي التفاصيل كتبت عز الدين على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي شارحةً ما حصل لها:"بعتذر جدًا عن باقي مواعيد حفلاتي النهاردة أنا من إمبارح دخلت في هجمة ونزيف قولون تقرحي وحاولت آجي على نفسي واشتغل علشان عندي التزامات بحفلات وخلصت أول حفلة وعدت بسلام ونجاح وفي تاني حفلة النزيف اشتد عليا وكنت بيغمى عليا لولا ستر الله وكملتها للنهاية بالعافية فا بعتذر عن استكمال باقي حفلات اليوم وبعتذر لفرقتي العزيزة".



واليوم كشفت إيناس التفاصيل حيث نشرت صورتين لعينها وعبرت عن تدهور حالتها النفسية وأنها تريد البكاء:"الحمد لله كثيرًا.. قطع في ملتحمة العين حصل.. العيب فيا أنا عارفة فقرية.. أنا عايزة أعيط."