نانسي عجرم بحفل مبهر وتوجه دعوة لماغي بو غصن وتُهدي زوجها هذه الأغنية

ميرنا وليد - بيروت - أحيت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم حفلا مميزا في جامعة AUB بحضور عدد كبير من الأشخاص الذين تفاعلوا مع أغاني نانسي بشكل لافت، فقد قدّمت باقة من أنجح أغنياتها، فلا شك ان حفلات نانسي تشهد إقبالا واسعا نظرا للأجواء الجميلة التي تقدمها.
موقع "الفن" تواجد في الحفل، وقد أجرينا مقابلة شيّقة مع نانسي عجرم، اذ تحدثنا فيها عن عدد من المواضيع، منها الحفل ومن تُجري معه اتصالا قبل صعودها الى المسرح، ألبومها المقبل، ولماذا صوّرت أغنية "ورانا إيه" مرتين؟.
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