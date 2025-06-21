ميرنا وليد - بيروت - نشرت كاي حفيدة الرئيس الأميركي دونالد ترامب كاي فيديو يُظهرها وهي تعمل في أحد المتاجر المعروفة، الأمر اذلي شكّل ضجة كبيرة بين الصحافة العالمية.

على صعيد آخر تم تصوير دونالد ترامب مؤخرا على متن طائرته الخاصة، وهو يستمتع بتناول الدجاج المقلي. وقد أظهرته منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي وهو يلتهم شطائر البرغر والبطاطا المقلية. ووفقًا لمستشاري الحملة الانتخابية السابقين كوري ليفاندوفسكي وديفيد بوسي، فإن طائرة الرئيس الأميركي الخاصة كانت مليئة بما أسموه ”مجموعات الطعام الرئيسية الأربع“: برغر ودجاج مقلي وبيتزا ومشروبات غازية.



كانت هذه تفاصيل خبر مهنة حفيدة دونالد ترامب تُحدث بلبلة-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.