رسالة حب وامتنان مؤثرة من دنيا لصلاح عبد الله في يوم الأب العالمي عبر الخليج 365 "فيديو"

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 21 يونيو 2025 05:52 صباحاً - يُعَدُّ اليوم العالمي للأب، الذي يُحتفل به في 21 من يونيو من كل عام، مناسبة لتكريم الآباء وتقدير دورهم في حياة أبنائهم، وفي هذا السياق، تأتي شهادة الإعلامية دنيا صلاح عبد الله لتبرز الجانب الإنساني والعائلي في علاقتها بوالدها الفنان الكبير صلاح عبد الله، بعيداً عن الأضواء والشهرة، لتقدم نموذجاً حياً لروابط المحبة والامتنان بين الأب وابنته.

وبمشاعر صادقة وكلمات نابعة من القلب، تحدثت الإعلامية دنيا صلاح عبد الله عن والدها الفنان القدير صلاح عبد الله، ووجهت إليه رسالة خاصة بمناسبة اليوم العالمي للأب، عبر كاميرا "الخليج 365" عبرت فيها عن حبها العميق وتقديرها الكبير له، بعيداً عن المجال الفني والإعلامي، مؤكدة أن تأثيره في حياتها لم يكن فقط من خلال النصائح، بل من خلال أفعاله وسلوكياته اليومية.

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تربية مختلفة

وقالت دنيا إنها كانت ترى في والدها قدوة ولا يربيهم بالكلام فقط، بل بأسلوبه في الحياة وتعاملاته اليومية، وأشارت إلى أنها كانت تشعر دائماً أن تربيته لهم كانت بالأفعال قبل الأقوال، وأنها كانت تلاحظ كيف يتعامل مع الناس، وكيف يحترم عمله، ويتمسك بالقيم في كل ما يقوم به، وأكدت أن هذا ما تربَّت عليه هي وإخوتها، وأن تلك المبادئ ترسخت في عائلتهم من خلال ملاحظتهم لتصرفاته، قبل أن يسمعوا نصائحه.

يمكنك التعرف إلى دور الأب بحياة عائلته إذا تابعت الرابط: الأب في يومه العالمي.. وردة حمراء لـ«صخرة» العائلة

وتابعت قائلة إن أجمل ما في والدها أنها حين تراه تشعر بسعادة وطمأنينة، وأن البيت بوجوده يكون دافئاً وآمناً، وأضافت أن علاقتها به لم تعُد خاصة بها وحدها، بعد أن كشفت وسائل التواصل الاجتماعي عنها، وأنها لا تشعر بأي خجل حين تعبِّر عن محبتها الكبيرة له؛ لأنه إنسان نقي وصادق بكل معنى الكلمة.

وفي ختام حديثها، وجهت دنيا رسالة لوالدها في هذه المناسبة قائلة: "أنت الحب الأول والأخير، وقلب قلبي. أسأل الله أن يمنحك الصحة وطول العمر، وألا يحرمني منك أبداً، وأتمنى أن أراك دائماً سعيداً، والناس يفرحون بك كما أفعل أنا".

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نقد ورد

يُذكر أن الفنان صلاح عبد الله قد تعرض لموجة من الانتقادات؛ إذ ظهر وهو يصعد إلى المسرح متكئاً على الفنان خالد سليم في أثناء تلقيه أحد التكريمات، وهو ما أثار استياء بعض المتابعين، الذين طالبوه بعدم الظهور في الفعاليات العامة مرة أخرى بسبب حالته الصحية.

لكن صلاح عبد الله لم يلتزم الصمت، ورد بطريقته الخاصة، في رسالة إلى من انتقدوه، وكتب: "في كذا تعليق على الفيديوهات الأخيرة بيقولولي طالما مش قادر تمشي اقعد في البيت، العبد لله بيقولهم: شكراً على النصيحة اللي مش هعمل بيها أبداً، ما دمت حي بإذن الحي القيوم".

ونحو المزيد من السياق ذاته هذه كلمات حب وتقدير للآباء في يوم الأب 21 من يونيه

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