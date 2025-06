إحتفالًا بيوم الأب .. أبرز أفلام السينما العالمية التي تناولت الأبوة

Kramer vs. Kramer

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 21 يونيو 2025 05:52 صباحاً - يعد الأب من أهم الركائز الأساسية لإنشاء أسرة وعائلة حقيقية ومُتماسكة، ودومًا ما يكونهو الداعم الحقيقي لأبنائه في تربيتهم وتحقيق أحلامهم وضمان لهم أن يعيشوا بسعادة واستقرار.ودومًا ما ناقش العديد من الأفلام فيدور الأب وأهميته في الحياة وما يُعانيه من أجل استقرار عائلته، واحتفالًا بـ يوم الأب نستعرض لكم أبرز الأفلام العالمية التي تناولت وناقشت دور الأب.يعد فيلم " Kramer vs. Kramer" والذي تم عرضه عام 1979 واحدًا من أبرز الأفلام السينمائية التي تناولت مفهوم الأب في العائلة، حيث يُبرز الفيلم دور أب في تربية نجله وأن يعيش حياة مستقرة عقب إنفصاله عن زوجته حيث يستعرض الفيلم الدور الحقيقي للآباء.وجاء الفيلم من بطولة داستن هوفمان، ميريل ستريب ومن إخراج روبرت بينتون، وقد حصد الفيلم العديد من الجوائز من ضمنها جوائز أوسكار أفضل صورة، أفضل إخراج، أفضل ممثل.يعد الفيلم الأمريكي " Taken" واحدًا من أبرز الأفلام السينمائية التي تناولت مفهوم الأبوة وكيفية سعي الأب للتضحية بكل شيء من أجل الحفاظ على أبنائه، وقد تم عرض الفيلم عام 2008.وجاء الفيلم من بطولة ليام نيسون، ماجي غرايس، فامك جانسن ودارت أحداث الفيلم حول شخصية "بريان ميلز" والذي كان يعمل عميلًا سابقًا للاستخبارات الأمريكية ولديه ابنة تُدعى "كيم" وتعيش مع أمها وزوجها، حتى تسافر "كيم" مع صديقتها إلى باريس لقضاء رحلة ولكن يتم خطفها، وحينما يعرف والدها يُقرر أن يسافر إلى باريس بنفسه لإنقاذ ابنته.يُمكنكم قراءة:وجاء أيضًا فيلم The Pursuit of Happyness واحدًا من أبرز الأفلام التي تناولت مفهوم الأبوة وجسد بطولته النجم العالمي ويل سميث وتم عرضه عام 2006.وجاءت أحداث الفيلم مستوحاة من السيرة الذاتية لرجل الأعمال كريستوفر غاردنر والذي ظل يُحاوِلُ بأكثر من طريق لكي يوفر سُبُل الراحة لنجله بعد إنفصاله عن زوجته بسبب الفقر حتى يُقرّر أن يتعلم مهنة جديدة ليحصل منها على المال الكافي ليؤمّن حياةً كريمةً لنفسه ولنجله.وقد نال الفيلمُ اشادة من النُقاد، كما تم تَرشيح ويل سميث للحصول على جائزة الأوسكار أفضل ممثل عن دوره في الفيلم، كما حصد الفيلم وترشح لعدد من الجوائز الأُخرى.فيما يأتي فيلم Father of the Bride كواحد من أشهر الأفلام التي عرضت وتناولت مفهوم الأبوة، ودارت أحداثه في إطار كوميدي رومانسي وتم عرضه عام 1991 وشارك ببطولته ستيف مارتن، ديان كيتون، كيمبرلي ويليامز، كيران كولكين، مارتن شورت.ودارت أحداث الفيلم حول أب يُدعى "جورج بانكس" وهو رجل أعمال يُصاب بالارتباك أثناء تحضيره وعائلته لزواج ابنته، مما ينقل صورة واقعية لدور الأب في حياة أبنائه.فيما يأتي فيلم " The Road" واحدًا من الأفلام التي عرضت معنى الأبوة بأسلوب مُختلف ومميز، حيث دارت أحداث الفيلم في إطار من الخيال العلمي الدرامي من خلال فكرة نهاية العالم.ودارت أحداث الفيلم حول أب وابنه الصغير، حيث يُكافح الأب من أجل البقاء على قيد الحياة بعد وقوع كارثة أدت إلى انقراض كل الحياة النباتية و الحياة الحيوانية تقريبًا، ويُقرر السفر بصحبة نجله على الطريق المؤدي إلى الساحل على أمل أن يتمكنا من العثور على ملاذ آمن والبحث عن الإمدادات في رحلتهما وأيضًا تجنب عصابات آكلة لحوم البشر المتجولة والمسلحة بالبنادق.تم عرض الفيلم عام 2009 وجاء من إخراج جون هيلكوت ومستوحى من رواية "The Road" من تأليف كورماك مكارثي وصدرت عام 2006، وشارك ببطولة الفيلم فيغو مورتنسن مُجسدًا شخصية الأب، كودي سميث مكفي في شخصية الابن.