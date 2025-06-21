من مهرجان موازين.. وائل جسار يكشف سبب عدم تقديمه أغانٍ باللهجة المغربية حتى الآن

لماذا لم يغني وائل جسار باللهجة المغربية حتى الآن؟

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 21 يونيو 2025 05:52 صباحاً - يستعد المطرب اللبنانيوأيضًا المطربة المصرية روبي لإحياء حفلات مساء اليوم الجمعة 20 يونيو وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ 20 من مهرجان موازين.وعلى هامش المهرجان؛ أُقيم مؤتمر صحفي حضرته "الخليج 365" للنجم، والذي أطرب آذان جمهوره والحضور بالغناء المباشر لأغنيته "كل وعد" وسط تصفيق وحماس الجميع؛ كما أوضح السبب وراء عدم غنائه باللهجة المغربية حتى الآن.



وعلى الرغم من محبته الكبيرة للهجة المغربية والجمهور المغربي؛ أوضح الفنان وائل جسار عن أسباب عدم غنائه بها حتى الآن، قائلًا : "أكيد بشرفني أن أغني باللهجة المغربية، ولكني قلت سابقًا أني لا أتقن هذه اللهجة".

وأكمل جسار :"ليس معنى هذا أنها لغة صعبة، ولكنها تضم مفرادات ليست سهلة، وهي لهجة جميلة جدًا وأنا أتشرف بغنائها، وإذا وجدت شيئًا مناسبًا أتشرف طبعًا بغنائها".

وائل جسار: أسماء لمنور وسعد المجرد يقدمان أعمالًا رائعة



كما أضاف: "من الأصوات الجميلة في الجيل الجديد، وعلى الصعيد الشخصي والتي أعتبرها تقدم أعمالًا رائعة جدًا، أسماء لمنور، وسعد المجرد". وتابع " أنا من حوالي 20 عامًا عند مجيئي إلى المغرب تحدثت مع وسائل الإعلام وقلت إن الصوت المغربي والأعمال والألحان المغربية يجب أن تصل لكل الشرق الأوسط والعالم، لتضمنها الاتزان والرقي بالكلمات والألحان والتوزيع وبالإداء الصوتي".

وتابع جسار : "فأنا من زمان أطالب أن تصل الأغنية المغربية للعالمية، والحمد لله قد وصلت بالفعل للشرق الأوسط وكل العالم من خلال زملائنا الفنانين".



حفل وائل جسار بمهرجان موازين

تعاقد وائل جسار مع روتانا

وائل جسار يعرب عن سعادته

يحيي الفنانحفله اليوم الجمعة؛ على المسرح الوطني محمد الخامس وسط حضور كبير من الجمهور المغربي، ومن المقرر أن يقدم باقة من أجمل أغانيه التي يحبها الجمهور المغربي، إضافة إلى مفاجآت غنائية جديدة يُحضّر لها حاليا ضمن ألبوم مرتقب.بينما وصلت روبي فجر اليوم إلى المغرب لإحياء حفل ضمنالليلة على منصة النهضة، ومن المتوقع أن تشهد الحفلات حضوراً جماهيرياً كبيراً، وسط تقديمها خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياتها التي يتفاعل معها جمهورها بشكل كبير.ويُشارك في الدورة الحالية من المهرجان، عدد كبير من نجوم الغناء في الوطن العربي، منهم، نانسي عجرم، وراغب علامة، ووائل جسار، وديانا حداد، وروبي، وزياد برجي وآخرون.أطلعوا على قبل انطلاقه بساعات.. جدول حفلات مهرجان موازين 2025وكان النجم اللبناني، قد انضم لقائمة نجوم "روتانا" الذين تم التعاقد معهم لتقديم مشاريع غنائية جديدة خلال المرحلة المقبلة تليق بتاريخهم الفني.ووقع الفنان، عقدًا فنيًا مع مجموعة روتانا للموسيقى برئاسة الرئيس التنفيذي سالم الهندي وبحضور المدير التنفيذي للشؤون الفنية بالقاهرة أسامة رشدي.يأتي تعاقد روتانا مع النجم وائل جسار لاستكمال مسيرة تعاونات جديدة ومثمرة مع نجوم لهم قاعدة جماهيرية كبيرة، وتحدي منها لإعادة الفن لمجده والارتقاء بالأغنية في الوطن العربي..وتم التقاط الصور التذكارية التي توثق لحظة توقيع وائل جسار مع مسئولي روتانا، عقب انتهاء المفاوضات التي جرت بينه.ومن جانبه، فقد أعرب، عن سعادته بإنضمامه إلى كتيبة نجوم روتانا التي تعد من كبرى الشركات في عالم الموسيقى وأهمها على الساحة الفنية.وأضاف، أن هذا التعاون بلا شك سيثمر عن أعمال قوية ستضاف لتاريخه الغنائي وتليق بكل محبيه وجمهوره بجميع أنحاء الوطن العربي.وكشف جسار، عن بدئه تجهيز وتسجيل مجموعة من الأغاني، لتكون باكورة التعاقد، على أن يتم إطلاقها قريبًا.قد يعجبك.. روتانا تطرح أغنية ملامحنا للكينج محمد منيرلمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».