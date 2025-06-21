شجون الهاجري بقبضة الأمن.. صورة صادمة بعد ضبطها بمواد مخدرة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثارت صورة الفنانة الكويتية شجون الهاجري، التي نشرتها وزارة الداخلية وهي مكبّلة اليدين وجاثية على ركبتيها، جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تم الإعلان رسميًا عن توقيفها بتهمة حيازة مواد مخدرة ومؤثرات عقلية بقصد التعاطي.

وفي بيان رسمي، أوضحت وزارة الداخلية الكويتية أن “قطاع الأمن الجنائي ممثلاً بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات تمكّن من ضبط مواطنة بحوزتها مواد مخدرة ومؤثرات عقلية”، مشيرة إلى أن العملية جاءت ضمن جهود مستمرة لمكافحة آفة المخدرات في البلاد.

وأضاف البيان أن الضبط تم بعد سلسلة من عمليات البحث والتحري التي بدأت إثر ورود معلومات تفيد بحيازة المتهمة مواد ممنوعة، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وضبطها. وتم العثور بحوزتها على كميات من مادة الماريجوانا والكوكايين، إضافة إلى مؤثرات عقلية أخرى.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار حملاتها الأمنية ضد المخدرات بكل حزم، ضمن استراتيجية تهدف إلى حماية المجتمع وتعقب المتورطين، داعية المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن أي نشاطات مشبوهة تسهم في الحفاظ على أمن البلاد.