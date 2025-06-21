ميرنا وليد - بيروت - تعرضت المخرجة المصرية سارة وفيق لفقدان الوعي عدة مرات متتالية خلال مراسم عزاء والدتها التي رحلت عن عالمنا مساء أمس.

وفقدت سارة الوعي من البكاء خلال العزاء مرات متتالية دفعت الشيخ القارئ إلى التوقف عن تلاوة القرآن لحين استقرار حالتها.

وفور تفاقم وضعها، تم طلب الإسعاف على الفور. وبعد تقديم الإسعافات الأولية وعودتها إلى وعيها، غادرت العزاء.

و أثار مراسم العزاء ضجة واسعة على الإنترنت، إذ انتشر مقاطع فيديو وثقت الأجواء الحزينة والتأثر الواضح من سارة والعائلة، وسط مسعى الحضور لتقديم الدعم المعنوي والقلق على حالة سارة.

كانت هذه تفاصيل خبر سارة وفيق تفقد وعيها في عزاء والدتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.