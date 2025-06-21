نجمة عالمية تعيد عرض قصرها الفاخر بسعر خيالي بعد فشل بيعه!

ميرنا وليد - بيروت - في خطوة لافتة، أعادت النجمة العالمية ليزو عرض قصرها العصري في قلب بيفرلي هيلز بسعر خيالي بلغ 14 مليون دولار، بعد أن كان معروضًا سابقًا مقابل 16 مليونًا، دون أن تنجح في إتمام صفقة البيع.



ويقع القصر في منطقة محصّنة أمنيًا مطلّة على منحدرات طبيعية وأشجار بلوط معمّرة، ويتميّز بتصميم حديث يدمج بين الفخامة والطبيعة.

المساحة الداخلية تقارب 5400 قدم مربعة، وتضم 3 غرف نوم، 5 حمّامات فاخرة، صالة سينما، صالة رياضية، مكتب قابل للتحويل إلى استوديو، ومطبخ مفتوح على غرفة الجلوس. أما التحفة الأبرز، فهي مسبح لا متناهٍ بمياه مالحة بطول 58 قدمًا، يمنح القصر طابعًا مميزًا من الخصوصية والرفاهية.

وقررت ليزو خفض السعر لمواكبة تغيرات سوق العقارات الفاخرة بعد عرضه لأول مرة أواخر 2024، في خطوة وصفها خبراء بأنها ذكية وواقعية.