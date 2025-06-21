مي عز الدين تُعبّر عن إعجابها بأغنية للشامي والجمهور يتغزل بجمالها

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية مي عز الدين، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، صورة جديدة لها.

وأعربت مي من خلال منشورها عن إعجابهما بأغنية "صبرا" للفنان السوري الشامي، إذ أرفقت الصورة بهذه الأغنية، وعلقت عليها قائلة: "الأغاني المفضلة".

ولفتت مي الأنظار بجمالها بالصورة، إذ تفاعل المتابعون بشكل واسع مع منشورها وتغزلوا بجمالها، وأعربوا عن محبتهم الكبيرة لها.

وعلى الصعيد الفني، كانت مي قد شاركت مؤخرا في موسم دراما رمضان 2025، بمسلسل "قلبي ومفتاحه" إلى جانب عدد من الممثلين ابرزهم: آسر ياسين ومحمد دياب وسما إبراهيم وغادة طلعت وميس حمدان وغيرهم، وإخراج تامر محسن.

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